Джокович и Алькарас встретятся в восьмой раз! Их матчи регулярно заканчиваются слезами

Я с нетерпением жду матча. Думаю, когда вышла сетка, многие тоже очень ждали этой нашей встречи в четвертьфинале. И вот мы здесь. Думаю, мы оба хорошо идём на этом турнире. Мне нравится, как я играю и как чувствую себя в последних нескольких матчах. Для меня это вызов, очень его жду", — сказал Джокович на пресс-конференции.