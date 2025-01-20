Джокович и Алькарас встретятся в восьмой раз! Их матчи регулярно заканчиваются слезами

На Australian Open стартуют четвертьфиналы. Как и подобает этой стадии, афиши у грядущих матчей просто огненные! Одна из них — это встреча Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.
Каждый матч серба и испанца оказывается жарким, а борьба в нём — упорной. Даже в счёте их личных встреч Новак ведёт с совсем незначительным преимуществом: 4−3.
Встречи Джоковича и Алькараса на харде — явление редкое. Лишь дважды — в Цинциннати и на Итоговом — играли парни на этом покрытии. И оба раза победа оставалась за 10-кратным чемпионом Australian Open и четырёхкратным победителем US Open.
Лишь однажды удалось Новаку и Карлосу сыграть лёгкий двухсетовый матч. И он состоялся на харде.
Но в этом году в Австралии, кажется, комфортнее чувствует себя 21-летний испанец. Карлос пока не столкнулся с действительно серьёзными проблемами: в трёх сетах он переиграл Александра Шевченко и Йосихито Нисиоку, в четырёх партиях одолел Нуну Боржеша, а матч с потенциально опасным Джеком Дрейпером завершился отказом британца после двух проигранных сетов. Всего на корте Алькарас провёл 7,7 часа.
Джоковичу же в Мельбурне с каждым годом становится всё сложнее. Новак отдал по сету Нишешу Басаваредди и Жайме Фарии, чем удивил болельщиков, но затем в трёх партиях переиграл Томаша Махача и Иржи Легечку. И всё же серб на корте к текущему моменту провёл чуть больше времени: ровно 11 часов.
Не раз матчи Новака и Карлоса заканчивались слезами одного из теннисистов. На Уимблдоне растрогался серб, а в финале Олимпиады заплакал испанец.
Друг о друге Новак и Карлос в Мельбурне высказались тепло и щедро.
"Я жду большой битвы, как это обычно происходит в наших встречах. Может, всего пару раз всё было в одну калитку. Он доминировал в финале Уимблдона-2024, а я провёл хороший матч против него на Итоговом-2023.
Кроме этого, у нас было несколько затяжных сражений с длинными розыгрышами. В плане интенсивности и энергии на корте поединки с ним напоминают сражения с Надалем. Он очень динамичный, взрывной игрок. Невероятно талантливый. Харизматичный. На таких теннисистов приятно смотреть, а вот играть — не так уж и здорово (улыбается).
Я с нетерпением жду матча. Думаю, когда вышла сетка, многие тоже очень ждали этой нашей встречи в четвертьфинале. И вот мы здесь. Думаю, мы оба хорошо идём на этом турнире. Мне нравится, как я играю и как чувствую себя в последних нескольких матчах. Для меня это вызов, очень его жду", — сказал Джокович на пресс-конференции.
«У него [Новака] почти нет слабых мест. Это будет первый раз, когда мы встретимся на харде на турнире “Большого шлема”, и это меня тревожит. Я готов сделать всё необходимое, чтобы победить.
Его нынешняя форма впечатляет, но знаю, что способен показать против него хороший теннис. Стараюсь не думать, насколько важен матч с Новаком для спорта, ведь если бы я это делал, то соревноваться было бы невозможно. Для меня ничего не меняется, играю ли я против него в полуфинале или в четвертьфинале", — сказал Алькарас журналистам.
Для Новака этот Australian Open — одна из последних реальных возможностей побороться за 25-й «Шлем». Для Карлоса же это потрясающий шанс оформить карьерный ТБШ и стать самым молодым его обладателем в истории тенниса. Так что принципиальность грядущей встречи серба и испанца сильно возрастает.
Матч Новака и Карлоса запланирован на вторник, 21 января. Начало — около 12:30 мск.
Арина Полуянова