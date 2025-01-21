На пути Соболенко к рекорду века стоит последняя россиянка на АО — Павлюченкова

Анастасии же так и не удалось побывать хотя бы в топ-10 — по крайней мере пока что. Пожалуй, Павлюченкову можно назвать самой талантливой теннисисткой из числа тех, кто не входил в десятку лучших. К концу сезона-2021 россиянка поднялась на 11-ю строчку и, вероятно, смогла бы ворваться в десятку в первой половине следующего года, но сначала заразилась коронавирусом, а затем получила травму колена. Павлюченкова вернулась было в тур в конце апреля и даже выиграла Рим в паре с Вероникой Кудерметовой, но травма, видимо, оказалась серьёзнее, чем казалось изначально, и после Рима Анастасия на корт в том сезоне уже не вышла. Вернулась она только в начале 2023 года, откатившись в четвёртую сотню рейтинга и вынужденно играя в том числе квалификации и турниры ITF. Однако Павлюченкова довольно быстро вернулась в топ-100, чему в немалой степени помог выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос». Прошлый сезон Анастасия провела достаточно ровно и финишировала в топ-30, хотя не сыграла ни одного турнира после US Open.