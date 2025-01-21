Вторая ракетка мира Зверев вышел в полуфинал Australian Open

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вторая ракетка мира немец Александр Зверев пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне.
В матче четвертьфинала турнира Зверев, посеянный под вторым номером, обыграл американца Томми Пола (12-й номер посева) со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:0), 2:6, 6:1. Спортсмены провели на корте 3 часа 28 минут.
Зверев во второй раз подряд вышел в полуфинал Australian Open. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является финал US Open и «Ролан Гаррос».
В полуфинале Australian Open Зверев сыграет против победителя встречи между сербом Новаком Джоковичем (7) и испанцем Карлосом Алькарасом (3).