Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Она вернулась к своей лучшей игре». Соболенко — о предстоящем матче с Бадосой на AO

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящей встрече с 12-й ракеткой мира из Испании Паулой Бадосой в ½ финала Australian Open — 2025.

Источник: Getty Images

«Паула — отличный игрок, девушка, которая прошла через многое в своей карьере. Теперь она вернулась к своей лучшей игре, так что я счастлива видеть её такой. Смотрела несколько её матчей на этом турнире. Она показывает отличный теннис. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и оказывать на неё давление. Очень рада встретиться с ней в полуфинале. Это определённо будет отличная битва, с нетерпением жду её», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, действующей чемпионкой соревнований является Арина Соболенко. Она выигрывала турнир дважды: в 2023 и 2024 годах.