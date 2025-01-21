«Она вернулась к своей лучшей игре». Соболенко — о предстоящем матче с Бадосой на AO

«Паула — отличный игрок, девушка, которая прошла через многое в своей карьере. Теперь она вернулась к своей лучшей игре, так что я счастлива видеть её такой. Смотрела несколько её матчей на этом турнире. Она показывает отличный теннис. Думаю, мне нужно сосредоточиться на себе, оставаться агрессивной и оказывать на неё давление. Очень рада встретиться с ней в полуфинале. Это определённо будет отличная битва, с нетерпением жду её», — сказала Соболенко на пресс-конференции.