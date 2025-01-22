Мирра Андреева и Диана Шнайдер рассказали, что им больше всего нравится друг в друге

Мирра: нет, ну мне нравятся мои кудрявые волосы, но иногда они просто доставляют столько хлопот. Я могу на них потратить около 15 минут, и это прямо как тренировка верхней части тела. Знаете, всё должно быть идеально, сказали теннисистки в интервью пресс-службе Australian Open.