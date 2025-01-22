Мирра Андреева призналась, что в парных матчах со Шнайдер обсуждает парней среди зрителей

«Иногда мы обсуждаем некоторых людей в толпе. Мы такие: “Ты видела этого парня? О, да, он красивый”. Так что, знаете, иногда бывают вот такие разговоры. Но, конечно, когда я играю в одиночном разряде, стараюсь никуда не смотреть. Я больше сосредоточена, чем в парном разряде. Там я развлекаюсь, мы говорим обо всём, что только возможно (Шнайдер смеётся на фоне)», — сказала Андреева в интервью пресс-службе Australian Open.