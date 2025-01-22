Американец обвинил в неуважении интервьюеров на Australian Open

Также американец напомнил о скандале с телеведущим, оскорблявшим Новака Джоковича, из-за чего серб бойкотировал следующее интервью на корте, и назвал неприличным комментарии ведущего в адрес Лернера Тьена. После победы над Даниилом Медведевым ведущий сказал американцу, что в 19 лет нельзя так хорошо играть, а также что он знает, где тот живет.