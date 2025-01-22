Две лучшие подруги сразятся за место в финале АО. Чем интересен матч Соболенко — Бадоса

И на этом турнире играет Бадоса так здорово, что впервые в карьере пробилась в полуфинал взрослого «Шлема». По пути она, как и Соболенко, отдала соперницам всего одну партию. Произошло это в матче третьего круга с Мартой Костюк, с которой Паула раньше тоже была в хороших отношениях, но весной 2022-го украинке не понравился призыв Бадосы не смешивать политику и спорт, а также ряд других её действий (в частности, уклончивый отказ сыграть вместе в парном разряде). Всех остальных теннисисток на этом АО Паула победила уверенно, даже Кори Гауфф в четвертьфинале, хотя американка считалась фавориткой этого поединка. Безусловно, Арина — тоже фаворитка, да и по личным встречам ведёт 5−2, выиграв в том числе все три матча у Паулы в прошлом году (один из них — на отказе испанки при 3:3 в решающей партии). Бадоса не побеждала Соболенко после Итогового чемпионата WTA 2021 года, но сейчас явно переживает лучший период в карьере за последние несколько лет, так что кто знает? Кстати, в ближайший понедельник Паула впервые с 2022-го вернётся в топ-10.