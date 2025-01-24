17-летняя Мирра — вторая среди россиян по призовым на AO. А Медведев не попал в десятку

Замкнула тройку Вероника Кудерметова. В минувшем сезоне Кудерметова-старшая провалила выступления на мэйджорах: четыре поражения в четырёх встречах первого круга. В этот раз россиянка впервые в карьере дошла до четвёртого круга на Australian Open. До этого пределом Вероники на AO был выход в третий круг, то есть в 1/16 финала. Однако это не лучшее выступление Кудерметовой на ТБШ: на «Ролан Гаррос» — 2022 она добралась до четвертьфинала. За выход в ⅛ финала AO-2025 Вероника заработала те же 420 тыс. австралийских долларов, что и Мирра Андреева. Но в общей таблице Кудерметова ниже, поскольку в парном разряде она закончила борьбу во втором круге, то есть в 1/16 финала. За это ей полагается ещё 29 тыс. австралийских долларов. Общий заработок Вероники на турнире — 449 тыс. австралийских долларов, или $ 282 870.