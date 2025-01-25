Павлюченкова заработала на текущем Australian Open больше всех россиян

Павлюченкова дальше всех из россиян прошла в одиночном турнире. В четвертьфинале Australian Open она уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Второе место по призовым среди россиян заняла Мирра Андреева (более 344 тысяч долларов). 17-летняя теннисистка дошла до четвертого круга, а также вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер (более 262 тысяч долларов) сыграла в полуфинале парного турнира. Третьей стала Вероника Кудерметова (более 283 тысяч долларов).