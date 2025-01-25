Павлюченкова заработала на текущем Australian Open больше всех россиян

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заработала больше 419 тысяч долларов за выступление на Открытом чемпионате Австралии.
Павлюченкова дальше всех из россиян прошла в одиночном турнире. В четвертьфинале Australian Open она уступила первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Второе место по призовым среди россиян заняла Мирра Андреева (более 344 тысяч долларов). 17-летняя теннисистка дошла до четвертого круга, а также вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер (более 262 тысяч долларов) сыграла в полуфинале парного турнира. Третьей стала Вероника Кудерметова (более 283 тысяч долларов).
У мужчин больше всех среди россиян заработал Карен Хачанов (более 182 тысяч долларов), который дошел до третьего раунда турнира. Первая ракетка России Даниил Медведев (более 126 тысяч долларов) завершил выступление во втором раунде, Андрей Рублев (более 83 тысяч долларов) проиграл в первом круге.
Australian Open завершится в воскресенье. В женском финале в субботу сойдутся действующая победительница турнира Соболенко и американка Мэдисон Киз. У мужчин трофей разыграют итальянец Янник Синнер, который выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2024 году, и немец Александр Зверев.