Соболенко — о финале с Киз: она во всем меня переиграла

— Я имела в виду, что если она может так стабильно играть, то мало что можно сделать. Конечно, я знаю, как играть против неё, но в этом матче я не могла показать свой уровень. Она просто играла невероятно. Кажется, она во всём меня переиграла. Глубина мячей была просто сумасшедшей. Я старалась изо всех сил. Очевидно, что это не сработало, — сказала спортсменка на пресс-конференции.