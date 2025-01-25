Арина Соболенко прервала 20-матчевую победную серию на Australian Open

Сегодня, 25 января, она в трёх сетах уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Соболенко три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.
Последний раз она проигрывала на Australian Open в 2022 году. В матче ⅛ финала она уступила эстонке Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7).