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Арина Соболенко прервала 20-матчевую победную серию на Australian Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прервала победную серию из 20 матчей на Australian Open.

Источник: Getty Images

Сегодня, 25 января, она в трёх сетах уступила 14-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (3:6, 6:2, 5:7) в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты. Киз выполнила шесть эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. Соболенко три раза подала навылет, сделала пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести.

Последний раз она проигрывала на Australian Open в 2022 году. В матче ⅛ финала она уступила эстонке Кайе Канепи (7:5, 2:6, 6:7).