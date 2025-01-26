Соболенко объяснила, почему разбила ракетку после финала на Australian Open

«Ну, конечно, я испытывала разочарование, потому что я была так близка к достижению чего-то грандиозного. Когда ты на корте, ты борешься, но кажется, что все идет не так, как тебе хочется. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы я могла выступить с речью. Я просто попыталась отпустить это и проявить уважение», — сказала Соболенко на пресс-конференции.