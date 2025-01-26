Янник Синнер второй раз подряд выиграл Australian Open

Синнеру в апреле предстоят разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) cо Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое не согласилось с решением не дисквалифицировать итальянца за положительные пробы на клостебол в 2024 году. Теннисист объяснил их тем, что запрещенное вещество оказалось в средстве, который использовал его физиотерапевт для лечения пореза на пальце.