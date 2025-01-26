«У него не видно каких-то недостатков в игре». Бурная реакция на 3-й титул Синнера на ТБШ

Моя команда, что сказать? Мы много работали, чтобы снова оказаться здесь. Достичь этого — потрясающе, но ещё лучше — разделить этот момент с вами. Знаю, Даррен, что это, наверное (но я постараюсь тебя переубедить!), твой последний АО как тренера, и я очень рад разделить этот трофей с тобой. Всё началось, когда я сделал изменения в команде, и вы с Симоном — великолепный дуэт тренеров, а также физио и все остальные, спасибо вам огромное.