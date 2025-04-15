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В заявочный лист «Ролан Гаррос» в одиночных разрядах вошли 16 россиян

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Шестнадцать российских теннисистов и теннисисток вошли в заявочный лист Открытого чемпионата Франции 2025 года, сообщается на официальном сайте турнира.

Источник: Спорт РИА Новости

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 25 мая по 8 июня.

В заявочном листе мужского одиночного разряда значатся Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. В число участников также вошел итальянец Янник Синнер, отбывающий трехмесячную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.

В женском одиночном разряде заявлены россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Эрика Андреева. Четыре теннисистки воспользовались защищенным рейтингом, включая двукратную победительницу Уимблдона чешку Петру Квитову, которая пропустила сезон 2024 года из-за рождения ребенка.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на турнир в нейтральном статусе.