В заявочный лист «Ролан Гаррос» в одиночных разрядах вошли 16 россиян

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 25 мая по 8 июня.
В заявочном листе мужского одиночного разряда значатся Андрей Рублев, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин. В число участников также вошел итальянец Янник Синнер, отбывающий трехмесячную дисквалификацию за проваленный допинг-тест.
В женском одиночном разряде заявлены россиянки Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Эрика Андреева. Четыре теннисистки воспользовались защищенным рейтингом, включая двукратную победительницу Уимблдона чешку Петру Квитову, которая пропустила сезон 2024 года из-за рождения ребенка.
Российские и белорусские теннисисты допускаются на турнир в нейтральном статусе.