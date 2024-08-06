Кит попал в трансляцию олимпийских соревнований по серфингу

Кит попал в трансляцию соревнований серфингистов на шортбордах на Таити в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

Кит появился в поле зрения камер во время полуфинала между бразильянкой Татьяной Уэстон-Уэбб и костариканкой Брисой Хеннесси. Кит не приближался к спортсменкам, он выныривал из воды на безопасном расстоянии.