Кит попал в трансляцию олимпийских соревнований по серфингу
Соревнования по серфингу проходили в Тихом океане во Французской Полинезии близ Таити.
Соревнования по серфингу проходили в Тихом океане во Французской Полинезии близ Таити.
Кит попал в трансляцию соревнований серфингистов на шортбордах на Таити в рамках летних Олимпийских игр в Париже.
Кит появился в поле зрения камер во время полуфинала между бразильянкой Татьяной Уэстон-Уэбб и костариканкой Брисой Хеннесси. Кит не приближался к спортсменкам, он выныривал из воды на безопасном расстоянии.
Олимпийской чемпионкой на шортборде стала американка Кэролайн Маркс. Уэстон-Уэбб — вторая. Бронза досталась француженке Жоанн Дефей.
Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.