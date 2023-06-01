Источник: Леброну предложили трехлетний контракт на 800 млн $
По информации Ballsack Sports, Леброн Джеймс получил предложение о трехлетнем контракте от китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс».
По информации Ballsack Sports, Леброн Джеймс получил предложение о трехлетнем контракте от китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс».
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс получил предложение о трехлетнем контракте от китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс», сообщает в социальных сетях канал Ballsack Sports.
По информации ресурса, сумма предложения может достигать 800 миллионов долларов, однако никаких официальных подтверждений от медиа не было.
Напомним, в этом сезоне Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.
В финале Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» в четырёх матчах уступили «Денвер Наггетс». На пресс-конференции после проигрыша в серии с «Денвером» 38-летний форвард заявил, что задумывается о завершении карьеры.