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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Леброну предложили трехлетний контракт на 800 млн $

По информации Ballsack Sports, Леброн Джеймс получил предложение о трехлетнем контракте от китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс».

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Источник: Reuters

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс получил предложение о трехлетнем контракте от китайского клуба «Гуандун Саузерн Тайгерс», сообщает в социальных сетях канал Ballsack Sports.

По информации ресурса, сумма предложения может достигать 800 миллионов долларов, однако никаких официальных подтверждений от медиа не было.

Напомним, в этом сезоне Леброн Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.

В финале Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс» в четырёх матчах уступили «Денвер Наггетс». На пресс-конференции после проигрыша в серии с «Денвером» 38-летний форвард заявил, что задумывается о завершении карьеры.

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