UFC 302: Ислам Махачев — Дастин Порье

Ислам Махачев — Дастин Порье

Ислам Махачев (25 побед, 1 поражение; 5 КО/ТКО, 11 SUB) — Дастин Порье (30 побед, 8 поражений, 1 NC; 15 КО/ТКО, 8 SUB)

Титульный бой в легком весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Махачева 1.15, победа Порье 6.60

Прогноз редакции: победа Махачева

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255865&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дастин Порье прыгает в попытке финишировать Ислама Махачева гильотиной, тот защищается от сабмишена, забирает спину «Бриллианта» и побеждает удушающим приемом. Такую развязку пообещал россиянин перед боем с Порье. Гильотина Дастина стала мемом, однако боец из Луизианы утверждает, что готов использовать ее во время титульного поединка. Тренер American Top Team Майк Браун говорит, что Порье успешно применяет данный удушающий прием в тренировочном процессе, но не раскрывает, как американец планирует его маскировать в схватке со столь подготовленным в грэпплинге бойцом, каак Махачев.

Ислам Махачев — Дастин Порье Сделать ставку

Среди редких прогнозов в пользу победы Порье указывают следующие факты: он шесть раз из восьми выигрывал у левшей UFC-калибра и нокаутировал пятерых легковесов, которые до этого не проигрывали досрочно. Впрочем, со стороны Порье рассчитывать на то, что он выбросит результативную комбинацию ударов в размене слишком самонадеянно, так как Махачев безупречен по всех аспектах MMA. Бои с Волкановски показали, насколько результативнее чемпион стал использовать ударную технику. К тому, же в защите представителя команды ATT слишком много лазеек, поэтому эксперты MMAjunkie и Sherdog уверны в досрочной победе Махачева удушающим приемом.

Шон Стрикланд — Пауло Коста

Шон Стрикланд (28 побед, 6 поражений; 11 КО/ТКО, 4 SUB) — Пауло Коста (14 побед, 3 поражения; 11 КО/ТКО, 1 SUB)

Средний вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Стрикланда 1.48, победа Косты 2.90

Прогноз редакции: победа Стрикланда

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255872&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пауло Коста начал профессиональную карьеру в смешанных единоборствах с 13 побед подряд. Впечатляющая ударная мощь и физические данные сделали бразильца претендентом номер один в титульной гонке. Однако, за унизительным поражением от Исраэля Адесаньи последовал простой в выступлениях, разногласия с UFC в финансовых вопросах и три поражения в четырёх поединках. Пусть в недавнем бою с Робертом Уитакером Коста и был похож на себя прежнего, большинство в MMA-сообществе все равно не верит в то, что Пауло возьмет верх над Шоном Стрикландом.

Журналисты портала Sherdog поговорили с соотечественниками Косты — действующими бойцами UFC и тренерами, причем некоторые из них пересекались в процессе подготовки, как с Пауло, так и с Шоном. Фирменный стиль Стрикланда, основанный на прессинге, а также умение наращивать темп на протяжении всего поединка выделяет каждый из опрошенных. Поэтому многие ожидают, что Шон выйдет победилем из боя, рассчитанного на пять раундов.

Шон Стрикланд — Пауло Коста Сделать ставку

В комментариях для Sherdog эксперты указывали на недооцененные широкой публикой навыки в партере обоих средневесов. Несмотря на это мы врядли увидим в этом противостоянии попытки переводов в партер. Как только Стрикланд захватит центр октагона, он начнет резать углы и прижимать Косту к сетке, работая на ближней дистанции. Болельщики ждут от противостояния бразильца и американца кровавую рубку и они наверняка получат желаемое. Взрывные качества Пауло опаснее всего в начальных раундах, тогда он может нанести урон за счет мощнейших ударов ногами в голову и корпус. Стрикланд обычно прощупывает оппонента во время первой пятиминутки, важно чтобы тоннаж лоу-киков не нарушил его способность передвигаться к более поздним раундам.

Цезар Алмейда — Роман Копылов

Цезар Алмейда (5 побед; 4 КО/ТКО) — Роман Копылов (12 побед, 3 поражения; 11 КО/ТКО)

Средний вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Алмейды 2.12, победа Копылова 1.78

Прогноз редакции: победа Копылова

Исраэль Адесанья и Алекс Перейра доказали, что переход из кикбоксинга в средний дивизион UFC — реальный шанс завоевать пояс. Бразилец Цезар Алмейда провел 57 поединков по правилам кикбоксинга, в которых победил 47 раз, 27 из них нокаутом. Алмейда трижды встречался с Перейрой, в одном случае праздновал победу над нынешним чемпионом UFC в полутяжелом весе решением судей. Цезар предпочитает серийную работу на ближней дистанции, завершая комбинацию ударов руками с помощью лоу-киков. Особенно опасны в его исполнении правый оверхенд и удар левой рукой по печени, не раз отправлявшие его соперников на настил ринга.

Цезар Алмейда — Роман Копылов Сделать ставку

Бразилец завоевал контракт с UFC через победу в Dana White’s Contender Series. Дебют в UFC сложился для Цезара таким образом — противник попытался навязать борьбу и потерял много сил, в итоге Альмейда вышел победителем за счет ударной техники.

Недавняя серия из четырех побед подряд нокаутом в исполнении Романа Копылова — выдающийся результат для среднего дивизиона UFC. Поражение Энтони Хернандезу сабмишеном прервало серию, однако зрелищная выступление в бою с Цезаром Альмейдой откроет новые возможности в дивизионе для россиянина. Роман наверняка предпочтет сразиться с бразильцем в стойке, несмотря на то, что он обладает лучшими навыками по части грэпплинга. Копылов умеет бить руками и ногами на любой дистанции, победа нокаутом над именитым кикбоксером за счет хай-кика стала бы идеальным пунктом в резюме российского бойца.

Сергей Березовский

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