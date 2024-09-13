UFC 306: Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили

Чемпион провел первую защиту против своего обидчика Марона Веры. В пятираундовом поединке, который прошел под диктовку «Сахарка», претендент не смог забрать ни одного значимого эпизода, а Шон доказал, что обладает необходимой выносливостью для 25-минутной схватки. Теперь О’Мэлли будет противостоять Мераб Двалишвили по прозвищу «Машина», на счету грузинского бойца рекорд по количеству попыток тейкдаунов. 49 раз за один бой Мераб пытался опрокинуть на канвас россиянина Петра Яна, ему удалось успешно завершить 11 переводов в партер. Двалишвили оказывает на соперников постоянное давление, а его уровень ударной техники позволяет маскировать проходы в ноги. Каждый раунд начинается в стойке, что положительно влияет на шансы чемпиона нащупать брешь в защите выходца из Грузии. Одноклубник Стерлинга не раз оказывался в бедственном положении в октагоне, но никогда не сдавался и ни разу за карьеру не проигрывал нокаутом.