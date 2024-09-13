UFC 306: Шон О’Мэлли — Мераб Двалишвили

Шон О’Мэлли (18 побед, 1 поражение; 12 КО/ТКО, 1 SUB) — Мераб Двалишвили (17 побед, 4 поражения; 13 решением).
Главный бой, титульный поединок в полулегком весе, 5 раундов.
Коэффициенты в БК Winline: победа О’Мэлли 1.96, победа Двалишвили 1.97.
Прогноз редакции: победа Двалишвили.
Смотри этот и другие бои UFC 306 бесплатно на сайте и в приложении Winline. Бой стартует в 06.20 по московскому времени в воскресенье, 15 сентября.
Шон О’Мэлли привлек внимание матчмейкеров главного мирового промоушена и дебютировал в Dana White’s Contender Series в 2017 году. Уроженец штата Монтана заработал там контракт с UFC, победив зрелищным нокаутом. Представители организации разглядели в говорливом американце потенциал будущей звезды полулегкого дивизиона и первое время он получал стилистически удобных противников. Яркий ударник показал, что может расстреливать оппонентов с дистанции и завоевывать сердца болельщиков вне октагона. Единственным препятствием на пути к вершине рейтинга могли стать травмы ноги, преследующие О’Мэлли в двух поединках.
И если бой с Андрэ Сухамтатом он смог довести до победы, несмотря на травму, то Марлон Вера воспользовался моментом и наказал Шона, добив в партере. Восстановив здоровье «Сахарок» вновь вышел на победную серию и удивил публику, дав бою Петру Яну. Нужно признать, что тогда судьи вынесли спорный вердикт в пользу Шона, но американец, как минимум, выстоял против бывшего чемпиона и смог нанести ему мощный урон, включая рассечение ударом колена. Ну, а титульный поединок против Алджамейна Стерлинга О’Мэлли и вовсе забрал, отправив представителя команды Serra&Longo в нокаут.
Чемпион провел первую защиту против своего обидчика Марона Веры. В пятираундовом поединке, который прошел под диктовку «Сахарка», претендент не смог забрать ни одного значимого эпизода, а Шон доказал, что обладает необходимой выносливостью для 25-минутной схватки. Теперь О’Мэлли будет противостоять Мераб Двалишвили по прозвищу «Машина», на счету грузинского бойца рекорд по количеству попыток тейкдаунов. 49 раз за один бой Мераб пытался опрокинуть на канвас россиянина Петра Яна, ему удалось успешно завершить 11 переводов в партер. Двалишвили оказывает на соперников постоянное давление, а его уровень ударной техники позволяет маскировать проходы в ноги. Каждый раунд начинается в стойке, что положительно влияет на шансы чемпиона нащупать брешь в защите выходца из Грузии. Одноклубник Стерлинга не раз оказывался в бедственном положении в октагоне, но никогда не сдавался и ни разу за карьеру не проигрывал нокаутом.
Алекса Грассо (16 побед, 3 поражения, 1 ничья; 4 КО/ТКО, 2 SUB) — Валентина Шевченко (23 победы, 4 поражения, 1 ничья; 8 КО/ТКО, 7 SUB).
Титульный поединок в женском наилегчайшем весе, 5 раундов.
Коэффициенты в БК Winline: победа Грассо 1.92, победа Шевченко 2.01.
Прогноз редакции: тотал раундов больше 4,5 за 1.42.
Смотри этот и другие бои UFC 306 бесплатно на сайте и в приложении Winline. Бой стартует в 6 утра по московскому времени в воскресенье, 15 сентября.
10:8 в пользу мексиканки на судейских записках в заключительном раунде предыдущего противостояния определили исход реванша. Такая оценка год назад позволила Алексе Грассо выйти из октагона, не потеряв чемпионский пояс. Большинство экспертов в MMA-сообществе заявляли о том, что судьи забрали победу у «Пули». К 36 годам представляющая Кыргызстан спортсменка завоевала статус одного из самых универсальных и доминирующих бойцов в истории смешанных единоборств на самом высоком уровне.
Большинство экспертов и букмекеров, как это часто бывает, отдают преимущество с небольшим перевесом в пользу более молодой чемпионки. Валентина уже продемонстрировала преимущество по части контроля и борьбы в стойки, а Алекса показала эффективный грэпплинг и «мексиканскую школу» бокса. Благодаря анализу 9 раундов боевого времени «Пуля» — как боец, обладающий невероятным бойцовским IQ, способна удивить Грассо и вернуть пояс.
Брайэн Ортега (16 побед, 3 поражения; 3 КО/ТКО, 8 SUB) — Диего Лопес (25 побед, 6 поражений; 10 КО/ТКО, 12 SUB).
Полулёгкий вес, 3 раунда.
Коэффициенты в БК Winline: победа Ортеги 2.75, победа Лопеса 1.49.
Прогноз редакции: победа Лопеса нокаутом за 3.65.
Смотри этот и другие бои UFC 306 бесплатно на сайте и в приложении Winline. Бой стартует в 05.40 по московскому времени в воскресенье, 15 сентября.
Возможно, это последний поединок для Брайэна Ортеги в полулегком дивизионе, так как бывший претендент на пояс неоднократно сталкивался с болезнями и травмами, а сгонка веса может быть критическим фактором, влияющим на восстановление атлета. Одного из самых знаменитых учеников нынешнего поколения мастеров бразильского джиу-джитсу из семьи Грейси ждет множество интересных противостояний, если он решит подняться на категорию выше, а организм по-прежнему сможет выносить экстремальные нагрузки для подготовки к выступлениям. Диего Лопес — бразилец, выросший в Мексике, представляет собой буквально «молодую версию» Ортеги. Голодный до побед, признания и места на вершине рейтинга дивизиона, он представляет серьезную опасность для Брайэна, которому обычно нужно долгое время, чтобы «раскачаться», «войти в поединок» и прочувствовать оппонента. Лопес может не дать такого шанса бойцу из Калифорнии, бросившись в беспощадную атаку с первых секунд.
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