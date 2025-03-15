Прогноз на матч Руне — Медведев 15 марта 2025 года: Даниил и Хольгер помучают друг друга

В американском Индиан-Уэллсе наступает пора решающих матчей. Сегодня российский теннисист Даниил Медведев сыграет в полуфинале ATP 1000 против датчанина Хольгера Руне. Матч начнется в 23:30 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч Руне — Медведев
На победу Медведева коэффициент средний — 1,55. Соответственно, в победу Руне букмекеры верят меньше — 2,55. Тотал больше 22,5 геймов идет за 1,93.
Прогноз на матч Руне — Медведев
Даниил в четвертьфинале устроил настоящее шоу. Заруба с Артуром Фисом завершилась тай-брейком — 6:4, 2:6, 7:6. В решающем сете россиянин даже уступал с брейком. Но камбэк завершился успешно, и Медведев, после решающего очка, необычно отпраздновал победу, спародировав эмоциональность соперника. На пресс-конференции Даниил признался, что ему «надоело проигрывать равные матчи, а сегодня наконец получилось выиграть такой». Мало сомнений, что с Руне будет еще один «равный матч».
Сам Хольгер в Индиан-Уэллсе провел немало сложных поединков — три сета с Умбером и Грикспуром, да и с Циципасом все было на тоненького, несмотря на уверенный счет (6:4, 6:4). Также важно помнить, что Руне выиграл только 30 процентов из последних матчей против теннисистов из топ-10 (3 из 10).
Норвежец и россиянин играли в Индиан-Уэллсе в прошлом году — сильнее был Медведев, но на стадии четвертьфинала. У Руне нет пробивной мощи Фиса, хотя даже ее не хватило для победы над Даниилом. Однако медленные корты выгодны не только Медведеву, но и самому датчанину. Хольгер тоже не против длинных розыгрышей, а передвигается по корту чуть ли не лучше Медведева.
Наш прогноз на матч: в исход лезть совершенно не хочется. Оба теннисиста сейчас слишком непредсказуемы. Притом на своей подаче тоже — Даниил может вдруг провалить гейм, наделав невынужденных ошибок, да и Руне явно не из тех, кто не дает шансов сопернику на приеме. И этот самый прием у обоих полуфиналистов в полном порядке.
Поэтому предлагаем поставить и на стандартный тотал больше в матче, и более необычную ставку — минимум один гейм в матче затянется и будет длится не меньше 8 минут.
Статистические тренды в играх Руне и Медведева
|Руне
|Медведев
|48% брейкпоинтов на своей подаче отыграл Руне в этом году на харде. При этом выиграл 53% очков на второй подаче соперников.
|3-й год подряд выходит в полуфинал Индиан-Уэллса. Но титулов у него здесь 0 — Даниил дважды уступал в финале Алькарасу.
|C Грикспуром, который отличается отличной подачей, Руне взял ее 6 раз.
|В матче с Фисом было 20 брейкпоинтов на двоих. 9 из них — на подаче Медведева.
Ставки на матч Руне — Медведев 15 марта 2025 года
Тотал больше 22,5 геймов за 1,93.
Тотал больше 7,5 минут самого продолжительного гейма за 1,80.