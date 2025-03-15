Прогноз на матч Руне — Медведев 15 марта 2025 года: Даниил и Хольгер помучают друг друга

Норвежец и россиянин играли в Индиан-Уэллсе в прошлом году — сильнее был Медведев, но на стадии четвертьфинала. У Руне нет пробивной мощи Фиса, хотя даже ее не хватило для победы над Даниилом. Однако медленные корты выгодны не только Медведеву, но и самому датчанину. Хольгер тоже не против длинных розыгрышей, а передвигается по корту чуть ли не лучше Медведева.