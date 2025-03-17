Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал» 17 марта 2025 года: «Локо» возьмет трофей с немотивированным соперником

«Локомотив» и «Адмирал» уже решили задачи по выходу в плей-офф. За три матча до конца регулярки команды уже перестраиваются на сберегательный режим и готовятся к играм на вылет. Однако у «железнодорожников» остался еще один незакрытый пунктик — Кубок Континента, который дается за победу в регулярном сезоне КХЛ. В прошлой встрече выиграть и забрать трофей не удалось — матч с «моряками» будет шансом на исправление.
Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Адмирал»
Букмекеры уверены в победе «Локомотива»: коэффициент на это составляет 1,35. Успех «Адмирала» оценивают в 5,00, шансы на ничью в основное время — в 4,40. Голов от матча ждут немного — тотал меньше 5,5 стоит 1,50.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал»
«Локомотив» играет в расслабленном режиме уже второй месяц. Команда заняла первое место в таблице еще осенью, а в начале зимы создала комфортный отрыв от преследователей. «Железнодорожники» ждут плей-офф и готовятся показать свою лучшую игру там. Конец регулярного сезона должен был пройти спокойно, но получается смазанным: серьезная травма нападающего Никулина, обидное поражение в гостях с «Динамо» и слабая игра против «Нефтехимика» в предпоследнем домашнем матче.
Матч с «Адмиралом» пройдет в Ярославле. Команда сыграет при своих болельщиках последний раз перед Кубком Гагарина. Хоккеисты, наверняка, захотят порадовать зрителей и сыграть в удовольствие перед важными матчами. Тем более ситуации лучше уже не предвидится: последние два матча чемпионата пройдут на выезде с принципиальными соперниками ЦСКА и «Динамо» Москва.
Встреча важна также с другой стороны — победа в ней гарантирует «Локомотиву» первое место по итогам регулярного чемпионата, а значит Кубок Континента. «Железнодорожники» не забирали награду 16 лет, а в прошлом матче с «Нефтехимиком» упустили трофей, проиграв по буллитам. Второй раз упустить Кубок точно не в планах лидера КХЛ.
Однако в этот вечер против «Локомотива» сыграет не самый удобный соперник. «Адмирал» не проигрывал в Ярославле 905 дней подряд. Из последних четырех матчей «моряки» выиграли у более звездного коллектива три. Причина в стиле дальневосточной команды: на выезде она чаще всего закрывается и плотно обороняется, изредка используя контратаки и шансы в большинстве. «Железнодорожникам» при Никитине вскрывать такие системы тяжелее всего, отсюда и результат.
В этот раз ситуация немного другая. «Адмирал» приедет в гости без мотивации, так как задачи в чемпионате уже выполнены. Форма у коллектива Тамбиева не лучшая: в шестиматчевой домашней серии проиграли четырежды. Особенно выделяется последний матч с «Барысом»: моряки упустили преимущество в три шайбы и проиграли в матче с худшей командой лиги.
Наш прогноз: победа «Локомотива» и индивидуальный тотал больше 2,5 — за 1,85. Также с коэффициентом побольше можно взять ставку на «Локомотив» с форой −2 — за 2,65.
Статистические тренды в играх «Локомотива» и «Адмирала»
|«Локомотив»
|«Адмирал»
|Не пропускает в первом периоде 6 матчей подряд.
|Не выигрывает третий период в 4 матчах подряд.
|В 7 из 10 последних матчей проходил тотал меньше 5,5.
|Тотал больше 4,5 проходил в 7 из 10 последних гостевых матчей.
Мнение эксперта: шансы на победу
Эксперт «ВсеПроСпорт» Анатолий Емелин ждет малорезультативную встречу и предлагает ставку на итоговую победу «Локомотива»: «Беспроигрышной ставкой выглядит низкий тотал — четыре шайбы на двоих или даже меньше. “Локомотив” в последние 10 дней играет вполсилы, явно готовясь к плей-офф. “Адмиралу” смысла умирать в гостях тоже нет. Они и дома-то в декабре уступили вице-чемпионам 0:3, а уж в чужом часовом поясе и вовсе выглядят аутсайдерами. В кубковой восьмерке-то приморцы будут гарантированно. Ярославль возьмет два очка в любом случае — даже если дело дойдет до овертайма или буллитов».
Ставки на матч «Локомотив» — «Адмирал» 17 марта 2025 года
Победа «Локомотива» и индивидуальный тотал больше 2,5 — 1,85.
Победа «Локомотива» с форой −2 — 2,65.