Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал» 17 марта 2025 года: «Локо» возьмет трофей с немотивированным соперником

Эксперт «ВсеПроСпорт» Анатолий Емелин ждет малорезультативную встречу и предлагает ставку на итоговую победу «Локомотива»: «Беспроигрышной ставкой выглядит низкий тотал — четыре шайбы на двоих или даже меньше. “Локомотив” в последние 10 дней играет вполсилы, явно готовясь к плей-офф. “Адмиралу” смысла умирать в гостях тоже нет. Они и дома-то в декабре уступили вице-чемпионам 0:3, а уж в чужом часовом поясе и вовсе выглядят аутсайдерами. В кубковой восьмерке-то приморцы будут гарантированно. Ярославль возьмет два очка в любом случае — даже если дело дойдет до овертайма или буллитов».