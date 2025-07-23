«Бешикташ» и «Шахтер» обменяются голами, а «Мидтьюлланн» выиграет: экспресс на матчи Лиги Европы 24 июля

Какой бы серьезной силой ни был «Шериф» в национальном чемпионате, против европейских команд у него шансов мало. Сложности возникли у коллектива из Молдовы даже против «Приштины» из Косово. Играть от обороны коллектив Михайлова играть не умеет и не собирается, поэтому проблем против сильных соперников не избежать. На этом фоне «Утрехт» выглядит явным фаворитом. При этом стоит учитывать, что серьезной практики у голландцев не было с мая, поэтому стоит перестраховаться и поставить на тотал больше 2 — за 1,40. У «Шерифа» не будет преимущества домашнего поля, так как матч вынесли на чужой стадион, а «Утрехт» некоторое время потратит на возвращение тонуса.