«Бешикташ» и «Шахтер» обменяются голами, а «Мидтьюлланн» выиграет: экспресс на матчи Лиги Европы 24 июля

24 июля не балует футбольных болельщиков раздольем ярких вывесок и интересных матчей, поэтому предлагаем вашему вниманию небольшой экспресс на матчи квалификации Лиги Европы.
Прогноз на матч «Бешикташ» — «Шахтер»
У «Шахтера» еще не стартовал чемпионат, поэтому команде приходится поддерживать форму через товарищеские матчи. Насколько это эффективно, мы увидели в предыдущем раунде квалификации, где команда выиграла у «Ильвеса» 6:0. Победа была уверенной, но сравнивать финнов со следующим соперником не стоит. Теперь «Шахтеру» предстоит играть против «Бешикташа», который является в разы более именитым и сильным клубом.
Правда, он тоже не вступил в новый сезон по полной. Турецкий коллектив по составу выглядит серьезным соперником, но в какой форме сейчас игроки, непонятно. Сульшер экстренно занялся подготовкой к важной игре и провел сразу четыре выставочных матча за неделю, так что провала от хозяев ждать не стоит. Да и домашнее поле станет важным фактором для «Бешикташа» — в Турции это дает большой плюс из-за активности болельщиков. Если сложить все плюсы и минусы команд, то лучшей ставкой будет «обе забьют» — за 1,73.
Прогноз на матч «Шериф» — «Утрехт»
Какой бы серьезной силой ни был «Шериф» в национальном чемпионате, против европейских команд у него шансов мало. Сложности возникли у коллектива из Молдовы даже против «Приштины» из Косово. Играть от обороны коллектив Михайлова играть не умеет и не собирается, поэтому проблем против сильных соперников не избежать. На этом фоне «Утрехт» выглядит явным фаворитом. При этом стоит учитывать, что серьезной практики у голландцев не было с мая, поэтому стоит перестраховаться и поставить на тотал больше 2 — за 1,40. У «Шерифа» не будет преимущества домашнего поля, так как матч вынесли на чужой стадион, а «Утрехт» некоторое время потратит на возвращение тонуса.
Прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Хиберниан»
«Мидтьюлланн» регулярно участвует в еврокубках, поэтому опыта для прохождения команд ниже уровнем набрал достаточно. В такой ситуации матч против шотландского «Хиберниана» выглядит простым для прогноза. У датчан уже стартовал национальный чемпионат, а значит, команда хорошо готова физически и собрана в оптимальном составе. При этом первый матч «Мидтьюлланн» проведет на домашней арене, где проигрывает крайне редко. Важность победы при своих трибунах переоценить для плей-офф сложно, это понимает и тренерский штаб. Поставим на победу «Мидтьюлланна» — за 1,42.
Экспресс на футбол 24 июля 2025 года
«Бешикташ» — «Шахтер»: обе забьют — 1,73.
«Шериф» — «Утрехт»: тотал больше 2 — 1,40.
«Мидтьюлланн» — «Хиберниан»: победа «Мидтьюлланна» — 1,42.
Общий коэффициент: 3,44.