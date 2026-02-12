Вашингтон
Украинец Гераскевич отреагировал на дисквалификацию с Олимпиады

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал свое отстранение от участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

27-летний спортсмен был дисквалифицирован из-за нежелания соблюдать запрет на использование шлема с изображением погибших спортсменов, который нарушал Олимпийскую хартию.

«Это цена нашего достоинства», — написал Гераскевич в соцсетях.

Накануне старта официальных заездов у скелетонистов с Гераскевичем лично встретилась президент МОК Кирсти Ковентри, однако спортсмен отказался менять свое решение.

Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е. На церемонии открытия Олимпиады-2026 Гераскевич был знаменосцем сборной Украины.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.

