«Дело не в посланиях». Глава МОК — о дисквалификации украинца

27-летний украинец был дисквалифицирован из-за нежелания соблюдать запрет на использование шлема с изображением погибших спортсменов, которое нарушало Олимпийскую хартию. Ковентри провела личную беседу с Гераскевичем перед его выходом на официальный старт, изложив позицию МОК, однако спортсмен отказался менять свою позицию.
«Я чувствовала, что мне очень важно было прийти и поговорить с ним с глазу на глаз. Дело не в его посланиях, буквально — дело в правилах и регламентах. В данном случае — на игровом поле мы обязаны сохранить безопасную среду для всех. И к сожалению, это значит, что его послание не разрешено. Я говорила с ним сегодня не как президент МОК. Я говорила с ним как спортсмен. Я очень хотела посмотреть на его сегодняшнюю гонку», — сказал Ковентри.
Гераскевич является первым скелетонистом в истории Украины, кому удалось отобраться на Олимпийские игры. Олимпиада в Италии станет для него третьей по счету. В Пхенчхане-2018 он занял 12-е место, в Пекине-2022 — 18-е. На церемонии открытия Олимпиады-2026 Гераскевич был знаменосцем сборной Украины.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов. В скелетоне российские спортсмены не представлены.