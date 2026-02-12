«Дело не в посланиях». Глава МОК — о дисквалификации украинца

«Я чувствовала, что мне очень важно было прийти и поговорить с ним с глазу на глаз. Дело не в его посланиях, буквально — дело в правилах и регламентах. В данном случае — на игровом поле мы обязаны сохранить безопасную среду для всех. И к сожалению, это значит, что его послание не разрешено. Я говорила с ним сегодня не как президент МОК. Я говорила с ним как спортсмен. Я очень хотела посмотреть на его сегодняшнюю гонку», — сказал Ковентри.