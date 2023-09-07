Геннадий Геннадьевич Головкин — казахстанский боксер-профессионал, выступающий преимущественно в среднем весе и неоднократно становившийся чемпионом мира. Абсолютно культовая личность для казахстанского спорта, чья успешная карьера в боксе вывела его популярность далеко за пределы родины.

Детство и юность

Геннадий Головкин родился 8 апреля 1982 года в Караганде — главном угледобывающем городе Казахстана. Будущий чемпион мира происходил из обычной рабочей семьи. Его отец Геннадий, русский по-национальности, работал шахтером и скончался в 2014 году. Мать Елизавета, по-национальности кореянка, трудилась ассистенткой в лаборатории по изучению природных ископаемых. Дедушка Головкина носил фамилию Пак и незадолго перед началом Великой Отечественной войны попал под депортацию корейцев в Среднюю Азию.

Головкины проживали в Майкудуке — самом бедном районе Караганды с высоким уровнем преступности.

В семье помимо Геннадия было еще трое детей. Брат-близнец Максим родился на 15 минут позже Геннадия и начинал боксерскую карьеру вместе с ним, но перед отбором к Олимпиаде-2004 принял решение уйти из спорта ради карьеры брата. Сейчас Максим является неотъемлемой частью тренерского клуба Геннадия и продолжает заниматься боксом на любительском уровне.

Источник: Соцсети

В бокс Головкины пришли в восемь лет по настоянию старших братьев, которые в начале 90-х погибли при неясных обстоятельствах во время службы в казахстанской армии. Геннадий не любит вспоминать те события и предпочитает хранить подробности в тайне.

Любительская карьера

Свой первый официальный бой Геннадий провел в возрасте 11 лет на областных соревнованиях, которые впоследствии выиграл. В 14 лет Головкин начал любительскую карьеру. В 18 лет талантливый боксер попал в сборную Казахстана для участия в юниорском чемпионате мира в Будапеште, где завоевал свой первый международный титул, став чемпионом в полусреднем весе.

За следующие пару лет Головкин завоевал золото Азиатских и Восточноазиатских игр, а также помог сборной Казахстана выиграть серебро командного Кубка мира, который принимала Астана. Звездным часом Головкина стал чемпионат мира в Бангкоке, на котором он катком прошелся по всем своим соперникам. После досрочной победы в финале над украинцем Олегом Машкиным комментатор боя на «НТВ Плюс Спорт», сказал: «Геннадий Головкин, запомните это имя! Оно нам еще понадобится». И он был на 100 процентов прав.

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Головкин без особых проблем прошел олимпийскую квалификацию, выиграв чемпионат Азии. Перед Олимпиадой 2004 года в Афинах Геннадию пришлось сменить категорию и подняться из полусреднего веса (до 69 кг) в средний (до 75 кг), чтобы Казахстан мог претендовать сразу на две золотые медали. В итоге заменивший его в среднем весе Бахтияр Артаев стал олимпийским чемпионом, а Головкин остался без олимпийского золота.

В финале Олимпиады ему противостоял россиянин Гайдарбек Гайдарбеков — серебряный призер Игр в Сиднее. Бой был достаточно близким, но в итоговый результат вмешалось судейство. Более опытному россиянину позволялось применять в клинче приемы из борьбы, а удары Головкина зачастую просто игнорировались, что привело к большой разнице в итоговом счете — 18:28, который едва ли отражает ход того поединка. Сам Головкин искренне верит, что на Играх в Афинах имело место предварительное распределение медалей, и Казахстану выделили лишь одно олимпийское золото.

Я был чемпионом мира, Азии и Азиатских игр. Я искренне считаю, что я заслуживал «золото» на Олимпиаде-2004 в Афинах. Из-за того случая было разочарование от любительского бокса. Геннадий Головкин

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После Олимпиады Головкин взял восьмимесячный перерыв, по окончании которого вернулся на любительский ринг, но это возвращение получилось смазанным. Головкин потерпел два поражения. Вместе со сборной Казахстана он выиграл бронзу командного Кубка мира, но затем провально выступил на чемпионате мира в Китае, где выбыр из борьбы уже в ⅛ финала. После этого боя Головкин окончательно решил уйти в профессионалы, разочаровавшись в реалиях любительского бокса.

Официальный рекорд любительской карьеры Головкина — 345 побед при пяти поражениях. По другой информации, у GGG в любителях было восемь поражений.

Профессиональный бокс

В мае 2006 года дебютировал на профессиональном ринге. Первые восемь поединков Головкин выиграл досрочно. К концу 2009 года на счету Головкина было уже 18 побед (15 — нокаутом) и статус одного из главных проспектов в профессиональном боксе.

В 2010 году Головкин подписал контракт с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions. Его первый боем под крылом новой организации стал поединок за звание временного чемпиона мира по версии WBA против колумбийца Милтона Нуньеса. Оппонент был отправлен Головкиным в нокаут уже на 58-й секунде. Казахстанский боксер провел четыре успешные защиты титула, попутно завоевав вакантный титул чемпиона IBO. В сентябре 2012 года Головкин провел свой первый бой в США, в котором в пятом раунде отправил в нокаут поляка Гжегожа Проксу.

Следующий год стал одним из самых прорывных в карьере Головкина. С этого момента в его жизни начали появляться и значимые гонорары. Так, за бой против Габриэля Росадо Головкин получил 350 тыс. долларов. Это был его первый бой на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Затем Головкин провел свой первый бой в Монако, где отправил японца Нобухиро Исиду в его первый в карьере нокаут.

После смерти отца в 2014 году Головкин стал еще более опасным противником для своих соперников. Выход на ринг против GGG оканчивался для них неминуемым нокаутом. Дольше всех смог продержаться британец Мартин Мюррей, который был отправлен в технический нокаут в 11-м раунде. Также этот поединок стал первым, где гонорар Геннадия перевалил за миллион долларов.

В 2016 году Головкин провел два поединка против не знавших ранее поражений боксеров — американца Доминика Уэйда и британца Келла Брука. Уэйд был отправлен в нокаут уже во втором раунде, а Бруку Головкин в пятом раунде сломал глазницу. После этого боя Головкин попал в Книгу рекордов Гиннесса как чемпион мира в среднем весе с самым высоким процентом нокаутов — 91,67%. Кроме того, в коллекции Головкина оказался чемпионский пояс по версии WBC, от которого отказался мексиканский боксер Сауль Альварес по прозвищу «Канело». Этот шаг был предпринят на фоне переговоров об их очном поединке, но Альварес так и не подписал контракт на поединок с Головкиным в установленные WBC сроки.

В итоге соглашение было достигнуто в начале 2017 года, а сам бой был запланирован на сентябрь. Поединок с Альваресом стал первым супербоем в карьере Головкина. Казахстанец на протяжении всего поединка боксировал первым номером, уверенно владел территорией, создавая проблемы Канело и заставляя его уходить в глухую защиту. Во второй половине поединка мексиканец включился в более жесткую серийную работу и постепенно выровнял ход боя.

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Итоговый вердикт судей получился очень разным: 118−110 Альварес, 113−115 Головкин, 114−114 ничья. Боксерская общественность назвала итоговый ничейный результат «ограблением Головкина». Геннадий за 12 раундов выбросил 703 удара (218 — точных) против 505 (169) у Сауля, который ко всему прочему через несколько месяцев после боя попался на допинге — его проба дала положительный результат на кленбутерол. Впрочем, история с допингом не получила продолжения, так как боксеры еще в ринге договорились о повторном поединке.

Второй бой Головкина и Канело состоялся ровно через год после первого, но перед этим GGG провел защиту всех своих титулов в поединке с Ванесом Мартиросяном, отправив того в нокаут уже во втором раунде. Роли во втором бою поменялись: Сауль стал агрессивнее, а Геннадий уже выжидал удобные моменты на безопасной дистанции. Первую половину боя за собой полностью оставил Альварес, во второй половине Головкин забирал отдельные раунды. В заключительном раунде оппоненты показали открытый бокс, обмениваясь панчами практически без защиты.

Увы, но в этом бою Головкин потерпел первое поражение на профессиональном ринге. По судейским запискам бой получился очень близким: 114−114, 115−113, 115−113. Сауль победил, но аналитики и фанаты снова насчитали триумф GGG. Такого же мнения придерживался и сам Головкин.

Я не стану говорить, кто победил, потому что, согласно судьям, победу одержал Канело. Я думаю, это был очень хороший и зрелищный бой для фанатов. Думаю, что я дрался лучше, чем он. Геннадий Головкин

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Так или иначе, этот бой стал самым успешным боем для Головкина с коммерческой точки зрения. Он получил втрое больше чем за всю свою профессиональную карьеру вместе взятую — 5 млн долларов в качестве гонорара и еще около 30 млн в качестве выплат с платных трансляций. Поединок получил статус боя года по версии журнала The Ring, но он размочил счет в графе поражений Головкина и лишил его трех чемпионских поясов.

В декабре 2020 года Головкин провел рекордную, 21-ю защиту чемпионских поясов в поединке с поляком Камилом Шереметой. Таким образом Геннадий Головкин побил рекорд легендарного боксера Бернарда Хопкинса по числу победных боев в статусе чемпиона мира в среднем весе.

Спустя почти полтора года перерыва Головкин встретился с японцем Ретой Муратой, поединок с которым стал прологом к третьему бою с Канело. Бой проходил в Японии на следующий день после 40-го дня рождения Головкина. Поединок показал серьезные проблемы в технике казахстанского чемпиона — он двигался заметно медленнее себя привычного и пропускал неожиданно много ударов по корпусу. Несмотря на проблемы, Головкин смог перехватить инициативу ближе к середине поединка, и в девятом раунде угол Мураты выбросил полотенце.

Через пять месяцев настал момент для третьего боя с Канело. За четыре года, прошедших с их последней встречи, Альварес перешел во второй средний вес, провел семь боев, стал чемпионом мира в четырех весовых категориях, а затем добрал звание абсолютного чемпиона мира. Последним оппонентом Канело перед боем с Головкиным стал российский боксер Дмитрий Бивол, который нанес Альваресу первое поражение за последние девять лет.

Но даже неожиданное поражение Альвареса в бою с Биволом едва ли оставляло шансы Головкину на успех в третьем бое с Канело. С момента их последней встречи прошло четыре года — 32-летний Альварес выходил на пик карьеры, в то время как 40-летний Головкин от него стремительно отдалялся. Мексиканцу достаточно было выступить на своем уровне, чтобы поставить точку в трилогии, что собственно он и сделал. Судьи единогласно присудили победу Альваресу, Головкин с этим решением согласился.

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Геннадий Головкин сейчас

После поражения от Альвареса, Головкин серьезно снизил медийную активность и пропал с радаров социальных сетей. Сейчас Геннадию 41 год, и в сети все больше слухов о том, что он завершил карьеру. Тем не менее официальных заявлений от Головкина до сих пор не было.

К июню 2023 года Головкин отказался от всех титулов чемпиона мира, избавив себя от необходимости участвовать в новых поединках. Вероятно, он может провести свой прощальный бой в Казахстане. Наиболее вероятным соперником Головкина на этот бой называют 34-летнего британца Джона Райдера.

Тренер Головкина Джонатон Бэнкс рассказал, что его подопечный пока взял паузу, чтобы больше времени уделять семье.

«Прямо сейчас Геннадий наслаждается временем с семьей, потому что многие люди, посвятившие себя спорту, упускают драгоценное время, которое могли бы провести с близкими», — сказал Бэнкс.

Промоутер Эдди Хирн, организовавший несколько последних поединков Головкина, считает, что мы еще сможем увидеть Геннадия на профессиональном ринге.

«Я не разговаривал с ним предметно о его карьере, но у меня сложилось впечатление, что он определенно хочет продолжить выступления. Я думаю, что он перейдет во второй средний вес», — заявил Хирн.

В 2019 году Головкин подписал со стриминговой платформой DAZN контракт на шесть боев и 100 млн долларов. Бой с Канело был пятым по счету в рамках этого соглашения, поэтому есть серьезные причины полагать, что Головкин еще как минимум раз вернется на ринг.

Награды и достижения

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA (2010−2018, 2022−2023);

Чемпион мира в среднем весе по версии IBO (2011−2018, 2019−2023);

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF (2015−2018, 2019−2023);

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC (2016−2018);

Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2017−2018);

Самая длительная серия нокаутов в истории среднего веса — 23 (2008−2017);

Cамый высокий процент нокаутов в истории среднего веса — 88,1% (42 победы, 37 нокаутов).

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Личная жизнь

Головкин познакомился со своей будущей женой Алиной в 2000 году в Караганде. Там же пара и сыграла свадьбу в «день трех семерок» — 7 июля 2007 года (07.07.07). Алина ведет непубличный образ жизни и не бывает даже на поединках своего мужа, поэтому о ней мало что известно.

Геннадий и Алина воспитывают троих детей. Старший сын Вадим родился в апреле 2009 года и, судя по всему, был назван в честь старшего брата Головкина. Имена двух других детей супруги не раскрывают. Известно лишь, что в сентябре 2017 года, за несколько дней до первого боя с Канело, Алина родила Геннадию дочку. В начале 2019 года стало известно, что у Геннадия и Алины родился еще один сын.

С 2013 года Головкин проживает преимущественно в США. Вместе с семьей он живет в Санта-Монике — пригороде Лос-Анджелеса. В 180 километрах от Санта-Моники находится тренировочный лагерь Головкина в долине Big Bear, где боксер вдали от цивилизации на высоте более 2000 метров готовится к своим боям.

Источник: Соцсети

У Головкина множество рекламных контрактов, которые ежегодно приносят ему несколько миллионов долларов. Геннадий снимался в рекламе часов от Apple, представлял смартфон Samsung Galaxy и стиральную машину Samsung AddWash. В 2016 году он подписал контракт с производителем Jordan Brand. Также Головкин сотрудничает с производителем швейцарских часов Hublot, а также имеет рекламные контракты с Bijan, Chivas, Tecate и другими брендами.

Интересные факты

Головкин говорит на четырех языках — русском, казахском, английском и немецком.

На свои поединки Головкин выходит в национальной казахстанской одежде под легендарный трек Seven Nation Army американской рок-группы The White Stripes.

Источник: Соцсети

Текущее состояние Головкина оценивается в 30−35 млн долларов.

Трилогия Канело — Головкин суммарно собрала более 300 млн долларов с платных трансляций.

Самый любимый спорт Головкина после бокса — футбол. Он болеет за мадридский «Реал» и персонально болел за Криштиану Роналду. После его скандального ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2022 году боксер отписался от португальца в соцсетях.

Источник: Соцсети

В одном из своих интервью Головкин рассказывал, что к нему часто поступали предложения о съемках в кино, которые он отклонял, чтобы не отвлекаться от бокса. Тем не менее, в 2014 году он сыграл небольшую роль в бродвейском мюзикле «Рокки».