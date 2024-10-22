Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни

«Сегодня молодежь должна равняться на него не только в спорте. В первую очередь это воспитание, религиозность, уважение к родителям. Все качества, которые должны быть у настоящего чеченца и мусульманина, у нашего Артура есть», — приводит слова Кадырова ТАСС.