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Кадыров присвоил Бетербиеву звание почетного гражданина Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил боксера Артура Бетербиева званием почетного гражданина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Richard Pelham/Getty Images

Напомним, в ночь на 13 октября Артур Бетербиев в Эр-Рияде победил соотечественника Дмитрия Бивола судейским решением в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Некоторые эксперты высказывались о том, что победа присуждена Бетербиеву незаслуженно. Позднее команда Бивола подала запрос на проведение немедленного реванша.

«Сегодня молодежь должна равняться на него не только в спорте. В первую очередь это воспитание, религиозность, уважение к родителям. Все качества, которые должны быть у настоящего чеченца и мусульманина, у нашего Артура есть», — приводит слова Кадырова ТАСС.

Также Бетербиев получил в подарок автомобиль от Федерации бокса Чеченской Республики и Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее Бетербиев рассказал, почему выступает под флагом Канады.

39-летний Бетербиев выиграл каждый из 21 профессионального поединка. Таким образом, он стал обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO.

Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в карьере, ранее он выиграл 23 боя (12 — нокаутом).