Пойманы на допинге: 5 легенд спорта, которые потеряли медали и репутацию

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала ее на два года, позже срок сократили до 15 месяцев. За это время она потеряла практически все рейтинговые очки, спонсорские контракты и долго восстанавливала форму после возвращения. Хотя Шарапова смогла снова выйти на корт и даже выиграть несколько турниров, до прежнего уровня она так и не вернулась и в 2020 году завершила карьеру.