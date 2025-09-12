Почему тренировки без выходных убивают прогресс: правда от звезд и тренеров

Даже у самых выносливых звезд спорт не превращается в марафон без остановки. Криштиану Роналду, которого считают образцом дисциплины, неоднократно говорил, что ключ к форме — это сон. Он спит по 7−8 часов ночью и делает несколько коротких дневных сессий. Кроме того, в его программе есть дни, когда вместо тренажеров — бассейн или растяжка. Такой режим помогает ему восстанавливаться и сохранять результативность даже в 40 лет.