3 простые тренировки звезд, которые заменят спортзал и дадут результат

Современный ритм жизни не всегда оставляет время для регулярных походов в спортзал. Но поддерживать здоровье и внешний вид можно и без дорогого оборудования. Кардионагрузки, упражнения с собственным весом и практики вроде йоги или пилатеса становятся универсальными способами оставаться в тонусе. Знаменитости давно это поняли: многие из них тренируются дома, на улице или в гостиничных номерах во время гастролей — и доказывают, что результат зависит не от места, а от системности.