10 упражнений на развитие ловкости: как улучшить реакцию и подвижность

Да, можно совмещать. Но для эффективности и безопасности упражнения на ловкость и скорость лучше ставить в начало тренировки — когда нервная система еще свежа и движения выполняются максимально точно. Силовые упражнения с полной амплитудой, выполняемые после, помогут развивать силу и подвижность суставов.