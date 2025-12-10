Как тренироваться зимой, когда нет сил: 5 приемов, чтобы не забросить тренировки

Этот подход работает и психологически: важно убрать ощущение, что впереди долгая тренировка. Если время нагрузки уменьшается, то ее проще вписать в будни — до работы, между делами или вечером, когда остается немного сил. Такая стабильность дает больше результата, чем редкие, но продолжительные занятия. Так получается поддерживать форму, не перегружая себя в самый сложный сезон года.