5 тренировок при боли в коленях, которые сохраняют подвижность суставов

Колени могут болеть не только из-за возраста: проблема часто возникает после старых травм, на фоне лишнего веса, слабых мышц бедра и ягодиц или из-за привычки неправильно выполнять упражнение. Когда колени начинают беспокоить, многие выбирают полный покой, но это обычно приводит к обратному эффекту: мышцы слабеют, сустав получает меньше поддержки, а подвижность постепенно снижается. Гораздо полезнее подобрать такие тренировки, которые дают нагрузку мышцам и постепенно возвращают здоровую подвижность.