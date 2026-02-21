Простая схема питания, которая убирает тяжесть и возвращает легкость в теле

Многие думают, что ощущения тяжести — результат переедания. Но на самом деле она чаще возникает из-за того, что организм не справляется с тем, что в него попадает: продукты вызывают брожение, задерживают воду или перегружают пищеварение. Вместо жестких диет достаточно изменить порядок, состав и время приемов пищи. В нашей статье проверенная схема, которая работает даже у тех, кто все перепробовал, но так и не получил результат.