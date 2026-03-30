5 недорогих видов спорта для тех, кто хочет сэкономить

Многие ошибочно считают, что занятия спортом — это обязательно дорогой абонемент в престижный фитнес-клуб, модная форма и персональный тренер. На самом деле начать можно практически без вложений. Есть виды физической активности, которые доступны каждому, а некоторый инвентарь стоит совсем недорого и окупается быстро. В нашей статье пять видов спорта, которые не ударят по вашему кошельку.
Воркаут: бесплатный тренажерный зал под открытым небом
Воркаут, или уличная гимнастика, — это упражнения на турниках и брусьях: подтягивания, отжимания, силовые. Такие занятия отлично укрепляют мышцы всего тела и помогают сделать рельеф.
Что нужно купить: по сути, ничего. Спортивные площадки с турниками есть во многих дворах и парках, и доступ к ним бесплатный. Единственная возможная трата — пачка спортивной магнезии за 250−400 рублей, чтобы руки не скользили. Но если ладони не потеют, можно обойтись и без нее.
Есть ли минусы: зимой заниматься на улице холодно. Можно повесить турник дома (разовые вложения от 3 до 5 тысяч рублей) или перейти в зал, но для экономии проще выбрать другой сезонный вид спорта.
Спортивная скакалка: кардио за 200 рублей
Прыжки через скакалку, или роуп скиппинг, — это отличное кардио, которое можно выполнять даже дома. Тренировки помогают сжигать калории, развивают выносливость, укрепляют мышцы ног, рук и живота.
Что нужно купить: обычная скакалка стоит 200−400 рублей. Если захочется более серьезных нагрузок, можно купить за 1,5−2 тысячи рублей бисерную скакалку (это скакалка, шнур которой состоит из веревки и бисера — маленьких пластиковых трубочек, которые свободно надеты на веревку). Но по цене это все равно более доступно по сравнению с абонементом в спортзал.
Где заниматься: дома, во дворе, в парке — где угодно. Скакалка легко помещается в сумку, так что ее без проблем можно брать с собой куда угодно.
Настольный теннис: пинг-понг по цене кофе
Настольный теннис — это олимпийский вид спорта, который отлично подходит для любителей. Тренировки прокачивают координацию движений и реакцию, а еще доставляют массу удовольствия. Во многих дворах и детских парках сейчас установлены специальные столы для пинг-понга.
Что нужно купить: все, что потребуется — это набор из двух ракеток, сетки и шариков. На маркетплейсах такой набор можно найти за 1,5−2 тысячи, а если взять отдельно шесть шариков, то это обойдется вам в 350−600 рублей.
Где играть: летом — на уличных площадках, зимой — можно арендовать стол в клубах настольного тенниса. В регионах час стоит от 150−200 рублей.
Скандинавская ходьба: фитнес с палками
Скандинавская ходьба — это ходьба со специальными палками, благодаря которым нагрузка распределяется не только на ноги, но и на руки и плечи. Этот вид спорта особенно любят люди старшего возраста, но он полезен всем: он щадяще воздействует на суставы и мягко укрепляет мышцы.
Что нужно купить: специальные палки для ходьбы. Их цена начинается от 800−2000 рублей. Обувь подойдет любая удобная, главное, чтобы вам было комфортно при ходьбе.
Где заниматься: в парке, в лесу, на набережной. Это отличный способ совместить физическую активность с прогулкой на свежем воздухе.
Бег и ходьба: классика, которая ничего не стоит
Бег и пешие прогулки — это самые простые и доступные виды физической активности. Они прокачивают выносливость, помогают поддерживать здоровый вес, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и буквально продлевают жизнь. А по данным ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), примерно треть взрослых россиян регулярно занимается бегом или спортивной ходьбой.
Что нужно купить: на начальном этапе — только удобные кроссовки. Самые дешевые беговые кроссовки на маркетплейсах можно заказать за 2 000 рублей. Если вы хотите бегать зимой, придется потратиться на термобелье и куртку, но для теплого сезона это самый бюджетный вариант.
Где бегать: в парке, во дворе, на стадионе — главное, чтобы маршрут был безопасный.
Спорт не обязательно должен быть дорогим, чтобы приносить пользу и удовольствие. Воркаут, скакалка, настольный теннис, скандинавская ходьба и бег — все эти виды активности доступны практически каждому. Начать можно с минимальными вложениями, а результат будет не хуже, чем от занятий в элитном фитнес-клубе.