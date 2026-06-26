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5 видов спорта, которые после 40 могут привести к серьезным травмам

С возрастом меняется реакция организма на нагрузки, поэтому то, что было безопасно в 25 лет, после 40 может привести к серьезным травмам. Но при этом полностью отказываться от активности тоже нельзя.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: magnific

После 40 лет снижается выработка гормонов, замедляется обмен веществ, ухудшается восстановление тканей, а суставы теряют эластичность. Даже те, кто всю жизнь занимался спортом, начинают замечать: привычные нагрузки дают побочные эффекты. В этой статье — пять самых травмоопасных видов спорта для людей после 40.

Футбол

Футбол — лидер по количеству травм среди людей старше 40, особенно страдают колени и ахилловы сухожилия.
Футбол — лидер по количеству травм среди людей старше 40, особенно страдают колени и ахилловы сухожилия.Источник: Freepik

Футбол занимает первое место по травматичности среди людей старше 40 лет. Этот вид спорта является наиболее частой причиной травм в этой возрастной группе — на него приходится почти 40% всех случаев. Особенно страдают коленные суставы и ахилловы сухожилия. Проблема в том, что футбол требует резких стартов, остановок, смены направления и прыжков. С возрастом связки теряют эластичность, а суставы — запас смазки.

Людям, которые продолжают играть в футбол после 40, врачи советуют тщательно разминаться, играть с меньшей интенсивностью и обязательно использовать защитную экипировку. А для тех, кто только начинает — лучше выбрать менее травматичную альтернативу, например, плавание или езду на велосипеде.

Бег на длинные дистанции

Долгие забеги по твердому покрытию создают ударную нагрузку, которая с годами разрушает коленные суставы.
Долгие забеги по твердому покрытию создают ударную нагрузку, которая с годами разрушает коленные суставы.Источник: Freepik

Бег — самый популярный вид кардио, но после 40 лет он становится одним из самых опасных для суставов. Бег создает ударную нагрузку на колени, поясницу и голеностоп. При приземлении на жесткую поверхность, такие как асфальт или бетон, сила удара может в 5−6 раз превышать вес тела.

С возрастом хрящевая ткань истончается, амортизационные свойства суставов ухудшаются, а остеоартрит — одно из самых частых последствий многолетних пробежек. Кроме того, бег на выносливость увеличивает выработку активных форм кислорода, что ускоряет клеточное старение.

Это не значит, что нужно полностью отказываться от бега, — нужно просто изменить подход. Выбирайте более мягкие поверхности — грунт, травяное покрытие, резиновые дорожки стадионов, бегайте в специальной обуви с хорошей амортизацией и сократите продолжительность забегов до 20−30 минут. Хорошая альтернатива бегу — ходьба, которая дает похожую кардионагрузку, но без разрушительного воздействия на суставы.

Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и кроссфит

Рывки, толчки и работа на пределе — самые опасные упражнения для суставов и сердца после 40.
Рывки, толчки и работа на пределе — самые опасные упражнения для суставов и сердца после 40. Источник: Freepik

Высокоинтенсивные силовые тренировки с большими весами и взрывными движениями создают огромную нагрузку на позвоночник, колени и плечевые суставы. Особенно опасны такие упражнения, как становая тяга, приседания со штангой и рывки.

С возрастом плотность костной ткани снижается, связки становятся менее эластичными, а восстановление после тяжелых нагрузок замедляется. Пауэрлифтинг и кроссфит также дают кратковременную, но экстремальную нагрузку на сердце и сосуды. При этом риск растяжений, разрывов связок и переломов многократно возрастает.

Врачи рекомендуют после 40 лет отдавать предпочтение умеренным силовым нагрузкам с большим количеством повторений и меньшим весом. Хорошая альтернатива — плавание, пилатес или скандинавская ходьба, которые укрепляют мышцы без чрезмерной нагрузки на суставы.

Контактные виды спорта: хоккей, регби, единоборства

Столкновения и удары, которые были терпимы в молодости, после 40 могут привести к серьезным последствиям.
Столкновения и удары, которые были терпимы в молодости, после 40 могут привести к серьезным последствиям. Источник: Freepik

Хоккей, регби, американский футбол, бокс, ММА и другие единоборства — это спорт высокого риска с прямыми столкновениями, ударами и падениями. Для людей после 40 такие нагрузки становятся особенно опасными из-за снижения плотности костей и эластичности связок.

С возрастом риск получить перелом или сотрясение мозга увеличивается, а восстановление занимает гораздо больше времени. Даже если человек чувствует себя хорошо, микротравмы накапливаются и могут проявиться спустя годы. Врачи рекомендуют после 40 лет либо полностью отказаться от контактных видов спорта, либо снизить интенсивность тренировок и использовать максимальную защитную экипировку.

Теннис, сквош и бадминтон

Резкие повороты и удары по мячу создают высокую нагрузку на колени, ахилловы сухожилия и поясницу.
Резкие повороты и удары по мячу создают высокую нагрузку на колени, ахилловы сухожилия и поясницу. Источник: Freepik

Ракеточные виды спорта требуют резких стартов, остановок, смены направления движения и прыжков — все это создает высокую нагрузку на коленные суставы, ахилловы сухожилия и поясницу. После 40 лет даже у непрофессионалов возрастает риск разрыва ахиллова сухожилия во время игры.

Особенно опасен сквош, который играют в ограниченном пространстве с интенсивными разворотами. У возрастных игроков часто диагностируют разрывы менисков, которые происходят во время глубоких выпадов, которые колено легко выдерживало 20 лет назад.

Чтобы снизить риск, врачи советуют тщательно разминаться перед игрой, делать 5−10-минутную разминку с легкой растяжкой и обязательно использовать качественную обувь с хорошей амортизацией и поддержкой голеностопа.

С возрастом снижается плотность костей, уменьшается эластичность связок, а восстановление замедляется, что делает привычные нагрузки потенциально травмоопасными. Однако это не значит, что нужно полностью отказываться от физической активности. Врачи рекомендуют выбирать более щадящие альтернативы: плавание, ходьбу, скандинавскую ходьбу, велосипед, пилатес и йогу. Эти виды спорта укрепляют мышцы и сердечно-сосудистую систему, не перегружая суставы и связки.

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