5 видов спорта, которые после 40 могут привести к серьезным травмам

После 40 лет снижается выработка гормонов, замедляется обмен веществ, ухудшается восстановление тканей, а суставы теряют эластичность. Даже те, кто всю жизнь занимался спортом, начинают замечать: привычные нагрузки дают побочные эффекты. В этой статье — пять самых травмоопасных видов спорта для людей после 40.
Футбол
Футбол занимает первое место по травматичности среди людей старше 40 лет. Этот вид спорта является наиболее частой причиной травм в этой возрастной группе — на него приходится почти 40% всех случаев. Особенно страдают коленные суставы и ахилловы сухожилия. Проблема в том, что футбол требует резких стартов, остановок, смены направления и прыжков. С возрастом связки теряют эластичность, а суставы — запас смазки.
Людям, которые продолжают играть в футбол после 40, врачи советуют тщательно разминаться, играть с меньшей интенсивностью и обязательно использовать защитную экипировку. А для тех, кто только начинает — лучше выбрать менее травматичную альтернативу, например, плавание или езду на велосипеде.
Бег на длинные дистанции
Бег — самый популярный вид кардио, но после 40 лет он становится одним из самых опасных для суставов. Бег создает ударную нагрузку на колени, поясницу и голеностоп. При приземлении на жесткую поверхность, такие как асфальт или бетон, сила удара может в 5−6 раз превышать вес тела.
С возрастом хрящевая ткань истончается, амортизационные свойства суставов ухудшаются, а остеоартрит — одно из самых частых последствий многолетних пробежек. Кроме того, бег на выносливость увеличивает выработку активных форм кислорода, что ускоряет клеточное старение.
Это не значит, что нужно полностью отказываться от бега, — нужно просто изменить подход. Выбирайте более мягкие поверхности — грунт, травяное покрытие, резиновые дорожки стадионов, бегайте в специальной обуви с хорошей амортизацией и сократите продолжительность забегов до 20−30 минут. Хорошая альтернатива бегу — ходьба, которая дает похожую кардионагрузку, но без разрушительного воздействия на суставы.
Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и кроссфит
Высокоинтенсивные силовые тренировки с большими весами и взрывными движениями создают огромную нагрузку на позвоночник, колени и плечевые суставы. Особенно опасны такие упражнения, как становая тяга, приседания со штангой и рывки.
С возрастом плотность костной ткани снижается, связки становятся менее эластичными, а восстановление после тяжелых нагрузок замедляется. Пауэрлифтинг и кроссфит также дают кратковременную, но экстремальную нагрузку на сердце и сосуды. При этом риск растяжений, разрывов связок и переломов многократно возрастает.
Врачи рекомендуют после 40 лет отдавать предпочтение умеренным силовым нагрузкам с большим количеством повторений и меньшим весом. Хорошая альтернатива — плавание, пилатес или скандинавская ходьба, которые укрепляют мышцы без чрезмерной нагрузки на суставы.
Контактные виды спорта: хоккей, регби, единоборства
Хоккей, регби, американский футбол, бокс, ММА и другие единоборства — это спорт высокого риска с прямыми столкновениями, ударами и падениями. Для людей после 40 такие нагрузки становятся особенно опасными из-за снижения плотности костей и эластичности связок.
С возрастом риск получить перелом или сотрясение мозга увеличивается, а восстановление занимает гораздо больше времени. Даже если человек чувствует себя хорошо, микротравмы накапливаются и могут проявиться спустя годы. Врачи рекомендуют после 40 лет либо полностью отказаться от контактных видов спорта, либо снизить интенсивность тренировок и использовать максимальную защитную экипировку.
Теннис, сквош и бадминтон
Ракеточные виды спорта требуют резких стартов, остановок, смены направления движения и прыжков — все это создает высокую нагрузку на коленные суставы, ахилловы сухожилия и поясницу. После 40 лет даже у непрофессионалов возрастает риск разрыва ахиллова сухожилия во время игры.
Особенно опасен сквош, который играют в ограниченном пространстве с интенсивными разворотами. У возрастных игроков часто диагностируют разрывы менисков, которые происходят во время глубоких выпадов, которые колено легко выдерживало 20 лет назад.
Чтобы снизить риск, врачи советуют тщательно разминаться перед игрой, делать 5−10-минутную разминку с легкой растяжкой и обязательно использовать качественную обувь с хорошей амортизацией и поддержкой голеностопа.
С возрастом снижается плотность костей, уменьшается эластичность связок, а восстановление замедляется, что делает привычные нагрузки потенциально травмоопасными. Однако это не значит, что нужно полностью отказываться от физической активности. Врачи рекомендуют выбирать более щадящие альтернативы: плавание, ходьбу, скандинавскую ходьбу, велосипед, пилатес и йогу. Эти виды спорта укрепляют мышцы и сердечно-сосудистую систему, не перегружая суставы и связки.