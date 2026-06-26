5 видов спорта, которые после 40 могут привести к серьезным травмам

Футбол занимает первое место по травматичности среди людей старше 40 лет. Этот вид спорта является наиболее частой причиной травм в этой возрастной группе — на него приходится почти 40% всех случаев. Особенно страдают коленные суставы и ахилловы сухожилия. Проблема в том, что футбол требует резких стартов, остановок, смены направления и прыжков. С возрастом связки теряют эластичность, а суставы — запас смазки.