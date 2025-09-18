Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.90
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Брюгге
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.72
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Копенгаген
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.40
П2
2.40
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.41
П2
5.64
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.94
П2
2.93
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Манчестер Сити
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.14
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.85
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
28.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
3
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
4
:
Аталанта
0
П1
X
П2

«Кайрат» в ЛЧ, Кубок России и ЦСКА с «Локо» в КХЛ: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 18 сентября, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио

13:30 Где смотреть: «Матч ТВ».

В шестой день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно четыре комплекта наград. У женщин обладательницы медалей определятся в тройном прыжке и в беге на 400 м, где выступит четырехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в беге на 400 м с/б американка Сидни Маклафлин-Леврон. У мужчин — в метании копья и в беге на 400 м.

Футбол. Кубок России. 4-й тур. Группа D. ЦСКА — «Балтика»

18:30 Где смотреть: «Матч ТВ».

В рамках 4-го тура Кубка России московский ЦСКА на своем поле примет калининградскую «Балтику».

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа D, 18.09.2025, 18:30
ЦСКА
-
Балтика
-

ЦСКА проводит первый сезон под руководством нового главного тренера Фабио Челестини. Армейцы выдали стабильный старт в РПЛ и занимают четвертое место в турнирной таблице с 15 очками. ЦСКА потерпел лишь одно поражение при трех ничьих и четырех победах. В Кубке России московский клуб проиграл «Акрону», но смог выиграть у «Локомотива» и «Балтики».

Калининградская «Балтика» неожиданно для многих после 8 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 16 очками. Подопечные Андрея Талалаева еще не проиграли ни одного матча. В Кубке России «Балтика» выступает гораздо слабее. Команда потерпела три поражения и занимает последнее место в группе D без набранных баллов. «Балтика» попробует добыть первые очки в Кубке России на выезде и сократить отставание от соперников.

Также сегодня в матче 4-го тура Кубка России встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Матч пройдет на «Открытие Арене». Трансляция начнется в 20:30 и будет доступна на «Матч ТВ».

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Локомотив»

19:30 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».

В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА во главе с экс-наставником «Локомотива» Игорем Никитиным на своей площадке примет команду из Ярославля.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
Неделя 3, 18.09.2025, 19:30
ЦСКА
-
Локомотив
-

ЦСКА в межсезонье обзавелся новым главным тренером в лице Никитина, который в минувшем сезоне впервые в истории привел ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Расставание Никитина с «железнодорожниками» вышло не совсем удачным. «Локомотив» в итоге не вручил специалисту и его тренерскому штабу чемпионские перстни и не пригласил на парад. Под руководством Никитина армейцы в первых пяти матчах одержали три победы и потерпели два поражения. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Локомотив» после ухода Никитина возглавил канадец Боб Хартли, который привел «Авангард» к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2020/21. На старте регулярки «Локомотив» обыграл «Трактор» и завоевал Кубок Открытия (2:1). После этой победы подопечные Хартли одержали две победы и потерпели два поражения. Ярославцы идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, уступая ЦСКА по дополнительным показателям. Сможет ли Никитин взять верх с ЦСКА и нанести поражение «Локомотиву»? Ответ узнаем уже сегодня.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур. «Спортинг» — «Кайрат»

22:00 Где смотреть: Okko.

В рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 «Кайрат» из Казахстана на выезде сыграет со лиссабонским «Спортингом».

Напомним, «Кайрат» впервые дошел до этой стадии турнира. На общем этапе Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном». Матчи с мадридским клубом, «Брюгге» и клубами из Греции и Кипра «Кайрат» проведет на домашнем поле. Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы «Кайрата» выйти в четвертьфинал ЛЧ. Они по мнению Opta равны нулю. В чемпионате страны «Кайрат» располагается на первом месте с 49 очками.

«Спортинг» имеет неплохие шансы пройти в следующую стадию турнира. В чемпионате страны команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Порту» на три балла. «Спортинг» попытается нанести поражение дебютанту турнира и добыть важные очки на домашнем поле.


Также в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» сыграет с «Монако», у которого из-за травмы встречу пропустит российский полузащитник Александр Головин. «Ньюкасл» на своем поле примет «Барселону» без Ламина Ямаля. Победитель ЛЧ сезона-2022/23 «Манчестер Сити» на «Этихаде» сыграет с «Наполи». Трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны в Okko.

Футбол. Лига чемпионов
18.09
Спортинг
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.00
П2
28.00