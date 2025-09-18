«Кайрат» в ЛЧ, Кубок России и ЦСКА с «Локо» в КХЛ: что смотреть сегодня

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио
13:30 Где смотреть: «Матч ТВ».
В шестой день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно четыре комплекта наград. У женщин обладательницы медалей определятся в тройном прыжке и в беге на 400 м, где выступит четырехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в беге на 400 м с/б американка Сидни Маклафлин-Леврон. У мужчин — в метании копья и в беге на 400 м.
Футбол. Кубок России. 4-й тур. Группа D. ЦСКА — «Балтика»
18:30 Где смотреть: «Матч ТВ».
В рамках 4-го тура Кубка России московский ЦСКА на своем поле примет калининградскую «Балтику».
ЦСКА проводит первый сезон под руководством нового главного тренера Фабио Челестини. Армейцы выдали стабильный старт в РПЛ и занимают четвертое место в турнирной таблице с 15 очками. ЦСКА потерпел лишь одно поражение при трех ничьих и четырех победах. В Кубке России московский клуб проиграл «Акрону», но смог выиграть у «Локомотива» и «Балтики».
Калининградская «Балтика» неожиданно для многих после 8 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице с 16 очками. Подопечные Андрея Талалаева еще не проиграли ни одного матча. В Кубке России «Балтика» выступает гораздо слабее. Команда потерпела три поражения и занимает последнее место в группе D без набранных баллов. «Балтика» попробует добыть первые очки в Кубке России на выезде и сократить отставание от соперников.
Также сегодня в матче 4-го тура Кубка России встретятся московский «Спартак» и «Ростов». Матч пройдет на «Открытие Арене». Трансляция начнется в 20:30 и будет доступна на «Матч ТВ».
Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Локомотив»
19:30 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
В рамках регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА во главе с экс-наставником «Локомотива» Игорем Никитиным на своей площадке примет команду из Ярославля.
ЦСКА в межсезонье обзавелся новым главным тренером в лице Никитина, который в минувшем сезоне впервые в истории привел ярославский «Локомотив» к победе в Кубке Гагарина. Расставание Никитина с «железнодорожниками» вышло не совсем удачным. «Локомотив» в итоге не вручил специалисту и его тренерскому штабу чемпионские перстни и не пригласил на парад. Под руководством Никитина армейцы в первых пяти матчах одержали три победы и потерпели два поражения. Команда занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.
«Локомотив» после ухода Никитина возглавил канадец Боб Хартли, который привел «Авангард» к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2020/21. На старте регулярки «Локомотив» обыграл «Трактор» и завоевал Кубок Открытия (2:1). После этой победы подопечные Хартли одержали две победы и потерпели два поражения. Ярославцы идут на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, уступая ЦСКА по дополнительным показателям. Сможет ли Никитин взять верх с ЦСКА и нанести поражение «Локомотиву»? Ответ узнаем уже сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур. «Спортинг» — «Кайрат»
22:00 Где смотреть: Okko.
В рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 «Кайрат» из Казахстана на выезде сыграет со лиссабонским «Спортингом».
Напомним, «Кайрат» впервые дошел до этой стадии турнира. На общем этапе Лиги чемпионов подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграют с «Реалом», «Интером», «Брюгге», «Арсеналом», «Олимпиакосом», «Спортингом», «Пафосом» и «Копенгагеном». Матчи с мадридским клубом, «Брюгге» и клубами из Греции и Кипра «Кайрат» проведет на домашнем поле. Ранее суперкомпьютер Opta оценил шансы «Кайрата» выйти в четвертьфинал ЛЧ. Они по мнению Opta равны нулю. В чемпионате страны «Кайрат» располагается на первом месте с 49 очками.
«Спортинг» имеет неплохие шансы пройти в следующую стадию турнира. В чемпионате страны команда занимает второе место, отставая от лидирующего «Порту» на три балла. «Спортинг» попытается нанести поражение дебютанту турнира и добыть важные очки на домашнем поле.
Также в рамках 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» сыграет с «Монако», у которого из-за травмы встречу пропустит российский полузащитник Александр Головин. «Ньюкасл» на своем поле примет «Барселону» без Ламина Ямаля. Победитель ЛЧ сезона-2022/23 «Манчестер Сити» на «Этихаде» сыграет с «Наполи». Трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны в Okko.