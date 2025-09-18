«Кайрат» в ЛЧ, Кубок России и ЦСКА с «Локо» в КХЛ: что смотреть сегодня

В шестой день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно четыре комплекта наград. У женщин обладательницы медалей определятся в тройном прыжке и в беге на 400 м, где выступит четырехкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в беге на 400 м с/б американка Сидни Маклафлин-Леврон. У мужчин — в метании копья и в беге на 400 м.