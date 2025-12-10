Ричмонд
Сафонов сыграет в Бильбао, «Реал» против «Сити»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях среды, 10 декабря, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Волейбол. Женщины. Суперлига. Предварительный этап. 13-й тур. «Динамо Ак-Барс» — «Заречье-Одинцово»

16:00 Где смотреть: Okko Спорт.

В рамках женской Суперлиги казанское «Динамо Ак-Барс» примет на своей площадке подмосковное «Заречье-Одинцово».

«Динамо» и «Заречье» занимают две лидирующие позиции в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда из Казани на три балла опережает соперниц. До 12-го тура у клубов было равное количество очков, но «Заречье» не справилось с московским «Динамо» и отстало от подопечных Зорана Терзича. Команда Константина Ушакова не планирует отпускать конкуренток и попробует навязать борьбу, чтобы выиграть гостевой матч.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур. «Атлетик» — «ПСЖ»

23:00 Где смотреть: Okko Спорт.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2025, 23:00
Атлетик
-
ПСЖ
-

В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» из Бильбао на своем поле примет действующего победителя турнира «ПСЖ».

В текущем сезоне ЛЧ «Атлетик» пока не попадает в топ-24, команда находится на 28-й строчке с 4 очками. Подопечные Эрнесто Вальверде в прошлом туре не справились с чешской «Славией» (0:0). Единственную победу в ЛЧ испанский клуб одержал над «Карабахом» (3:1). В еврокубках команда из Страны басков потерпела поражения от «Арсенала» и дортмундской «Боруссии», а в Ла Лиге крупно уступила «Реалу» и «Барселоне». Однако в последнем туре чемпионата Испании «Атлетик» одолел мадридский «Атлетико» (1:0).

Болельщики ждут первый матч голкипера сборной России Матвея Сафонова в нынешней Лиге чемпионов. С начала сезона он плотно сидел в запасе, но первый номер «ПСЖ» Люка Шевалье получил травму и в минувшие выходные Сафонов наконец-то занял место в воротах и помог команде разгромить «Ренн» (5:0), причем отметился несколькими сейвами. Шевалье по-прежнему в лазарете, и теперь Сафонову предстоит экзамен уже в Лиге чемпионов.

«ПСЖ» достаточно уверенно проводит нынешний розыгрыш ЛЧ. Команда Луиса Энрике проиграла лишь «Баварии» (1:2) и занимает 4-е место в турнирной таблице с 12 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» на три балла. Кроме того, парижане в Лиге чемпионов опережают всех по забитым мячам (19). Получится у «ПСЖ» обыграть «Атлетик» на выезде? Ответ узнаем уже сегодня.

Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур. «Реал» — «Манчестер Сити»

23:00 Где смотреть: Okko Спорт.

Футбол
Лига чемпионов 2025/2026
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2025, 23:00
Реал
-
Манчестер Сити
-

В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле примет «Манчестер Сити».

Этот матч можно считать классикой турнира, так как команды за последние 13 лет встречались 14 раз. В прошлом сезоне в февральских стыковых матчах за выход в ⅛ финала «Реал» выбил «Сити» из розыгрыша.

«Реал» в начале ноября проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:1), и далее у команды Хаби Алонсо последовал спад. В чемпионате страны «королевский клуб» одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. В последнем матче с «Сельтой» (0:2) нападающий Килиан Мбаппе сломал палец левой руки. Вчера, 9 декабря, футболист пропустил тренировку команды. С четырьмя победами и одним поражением «Реал» занимает 6-е место в турнирной таблице ЛЧ с 12 очками.

«Манчестер Сити» в текущем сезоне Лиги чемпионов идет на 12-м месте с 10 очками. «Горожане» одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В АПЛ «Сити» вплотную подобрался к лидирующему «Арсеналу», уступая «канонирам» два балла. В последнем туре команда Хосепа Гвардиолы уверенно обыграла «Сандерленд» (3:0). Для «Манчестер Сити» важна победа над «Реалом», чтобы сохранить шансы на попадание в топ-8.

Другие матчи игрового дня в Лиге чемпионов:

  • «Карабах» — «Аякс»;

  • «Бенфика» — «Наполи»;

  • «Ювентус» — «Пафос»;

  • «Брюгге» — «Арсенал»;

  • «Боруссия» Дортмунд — «Буде-Глимт».

Трансляции всех матчей доступны в Okko Спорт.