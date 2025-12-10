Сафонов сыграет в Бильбао, «Реал» против «Сити»: что смотреть сегодня

В текущем сезоне ЛЧ «Атлетик» пока не попадает в топ-24, команда находится на 28-й строчке с 4 очками. Подопечные Эрнесто Вальверде в прошлом туре не справились с чешской «Славией» (0:0). Единственную победу в ЛЧ испанский клуб одержал над «Карабахом» (3:1). В еврокубках команда из Страны басков потерпела поражения от «Арсенала» и дортмундской «Боруссии», а в Ла Лиге крупно уступила «Реалу» и «Барселоне». Однако в последнем туре чемпионата Испании «Атлетик» одолел мадридский «Атлетико» (1:0).