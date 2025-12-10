Сафонов сыграет в Бильбао, «Реал» против «Сити»: что смотреть сегодня

Волейбол. Женщины. Суперлига. Предварительный этап. 13-й тур. «Динамо Ак-Барс» — «Заречье-Одинцово»
16:00 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках женской Суперлиги казанское «Динамо Ак-Барс» примет на своей площадке подмосковное «Заречье-Одинцово».
«Динамо» и «Заречье» занимают две лидирующие позиции в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда из Казани на три балла опережает соперниц. До 12-го тура у клубов было равное количество очков, но «Заречье» не справилось с московским «Динамо» и отстало от подопечных Зорана Терзича. Команда Константина Ушакова не планирует отпускать конкуренток и попробует навязать борьбу, чтобы выиграть гостевой матч.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур. «Атлетик» — «ПСЖ»
23:00 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетик» из Бильбао на своем поле примет действующего победителя турнира «ПСЖ».
В текущем сезоне ЛЧ «Атлетик» пока не попадает в топ-24, команда находится на 28-й строчке с 4 очками. Подопечные Эрнесто Вальверде в прошлом туре не справились с чешской «Славией» (0:0). Единственную победу в ЛЧ испанский клуб одержал над «Карабахом» (3:1). В еврокубках команда из Страны басков потерпела поражения от «Арсенала» и дортмундской «Боруссии», а в Ла Лиге крупно уступила «Реалу» и «Барселоне». Однако в последнем туре чемпионата Испании «Атлетик» одолел мадридский «Атлетико» (1:0).
Болельщики ждут первый матч голкипера сборной России Матвея Сафонова в нынешней Лиге чемпионов. С начала сезона он плотно сидел в запасе, но первый номер «ПСЖ» Люка Шевалье получил травму и в минувшие выходные Сафонов наконец-то занял место в воротах и помог команде разгромить «Ренн» (5:0), причем отметился несколькими сейвами. Шевалье по-прежнему в лазарете, и теперь Сафонову предстоит экзамен уже в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» достаточно уверенно проводит нынешний розыгрыш ЛЧ. Команда Луиса Энрике проиграла лишь «Баварии» (1:2) и занимает 4-е место в турнирной таблице с 12 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» на три балла. Кроме того, парижане в Лиге чемпионов опережают всех по забитым мячам (19). Получится у «ПСЖ» обыграть «Атлетик» на выезде? Ответ узнаем уже сегодня.
Футбол. Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур. «Реал» — «Манчестер Сити»
23:00 Где смотреть: Okko Спорт.
В рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле примет «Манчестер Сити».
Этот матч можно считать классикой турнира, так как команды за последние 13 лет встречались 14 раз. В прошлом сезоне в февральских стыковых матчах за выход в ⅛ финала «Реал» выбил «Сити» из розыгрыша.
«Реал» в начале ноября проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:1), и далее у команды Хаби Алонсо последовал спад. В чемпионате страны «королевский клуб» одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. В последнем матче с «Сельтой» (0:2) нападающий Килиан Мбаппе сломал палец левой руки. Вчера, 9 декабря, футболист пропустил тренировку команды. С четырьмя победами и одним поражением «Реал» занимает 6-е место в турнирной таблице ЛЧ с 12 очками.
«Манчестер Сити» в текущем сезоне Лиги чемпионов идет на 12-м месте с 10 очками. «Горожане» одержали три победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. В АПЛ «Сити» вплотную подобрался к лидирующему «Арсеналу», уступая «канонирам» два балла. В последнем туре команда Хосепа Гвардиолы уверенно обыграла «Сандерленд» (3:0). Для «Манчестер Сити» важна победа над «Реалом», чтобы сохранить шансы на попадание в топ-8.
Другие матчи игрового дня в Лиге чемпионов:
«Карабах» — «Аякс»;
«Бенфика» — «Наполи»;
«Ювентус» — «Пафос»;
«Брюгге» — «Арсенал»;
«Боруссия» Дортмунд — «Буде-Глимт».
Трансляции всех матчей доступны в Okko Спорт.