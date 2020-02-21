Икарди, Кавани и Ди Мария мощно отметили день рождения (видео)
Болельщики недовольны.
Болельщики недовольны.
Футболисты «ПСЖ» Мауро Икарди, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария отпраздновали совместный день рождения в Париже. Вечеринку в клубе Pavillon Dauphine, на которой также были Неймар, Килиан Мбаппе, Андер Эррера и Кейлор Навас, организовала Ванда Нара, жена Икарди.
Каждому из именинников подарили торт с фейерверками. Мбаппе выступил в роли диджея, Навас и другие футболисты соревновались в силе удара в автомате «Боксер».
Навас в конце вечера заявил: «Вот так мы и выиграем Лигу чемпионов».
Болельщики парижан выразили свое недовольство в соцсетях, поскольку вечеринка прошла спустя два дня после поражения от дортмундской «Боруссии». Во время праздника футболисты были замечены с пивом в руках.
Кавани недавно исполнилось 33 года, Ди Марии — 32, а Икарди — 27. Следующая игра у «ПСЖ» — в воскресенье против «Бордо».
Андрей Санталов