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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Икарди, Кавани и Ди Мария мощно отметили день рождения (видео)

Болельщики недовольны.

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Футболисты «ПСЖ» Мауро Икарди, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария отпраздновали совместный день рождения в Париже. Вечеринку в клубе Pavillon Dauphine, на которой также были Неймар, Килиан Мбаппе, Андер Эррера и Кейлор Навас, организовала Ванда Нара, жена Икарди.

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Каждому из именинников подарили торт с фейерверками. Мбаппе выступил в роли диджея, Навас и другие футболисты соревновались в силе удара в автомате «Боксер».

Навас в конце вечера заявил: «Вот так мы и выиграем Лигу чемпионов».

Болельщики парижан выразили свое недовольство в соцсетях, поскольку вечеринка прошла спустя два дня после поражения от дортмундской «Боруссии». Во время праздника футболисты были замечены с пивом в руках.

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Кавани недавно исполнилось 33 года, Ди Марии — 32, а Икарди — 27. Следующая игра у «ПСЖ» — в воскресенье против «Бордо».

Андрей Санталов

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