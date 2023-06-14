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10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«ПСЖ» напрямую предлагает клубам подписать Килиана Мбаппе

«ПСЖ» ведет активную работу по продаже французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L'Équipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, французский клуб начал напрямую предлагать Мбаппе клубам, которые потенциально могли бы позволить себе трансфер игрока. Пока безуспешно — никто из потенциальных покупателей пока не вступил в переговоры.

Чемпионы Франции опасаются ухода Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году. Ранее игрок заявил, что не собирается продлевать контракт с парижанами и намерен покинуть клуб после сезона 2023/24.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. Ранее сообщалось, что клуб хочет получить за игрока около 150 млн евро.

За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.

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