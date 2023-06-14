«ПСЖ» напрямую предлагает клубам подписать Килиана Мбаппе
«ПСЖ» ведет активную работу по продаже французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L'Équipe.
«ПСЖ» ведет активную работу по продаже французского нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание L'Équipe.
По информации источника, французский клуб начал напрямую предлагать Мбаппе клубам, которые потенциально могли бы позволить себе трансфер игрока. Пока безуспешно — никто из потенциальных покупателей пока не вступил в переговоры.
Чемпионы Франции опасаются ухода Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году. Ранее игрок заявил, что не собирается продлевать контракт с парижанами и намерен покинуть клуб после сезона 2023/24.
«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. Ранее сообщалось, что клуб хочет получить за игрока около 150 млн евро.
За шесть сезонов в составе парижского клуба Мбаппе провел 260 матчей во всех турнирах, в которых забил 212 мячей и отдал 98 голевых передач. По итогам минувшего сезона нападающий в четвертый раз подряд получил награду лучшему игроку чемпионата Франции.