«ПСЖ» напрямую предлагает клубам подписать Килиана Мбаппе

По информации источника, французский клуб начал напрямую предлагать Мбаппе клубам, которые потенциально могли бы позволить себе трансфер игрока. Пока безуспешно — никто из потенциальных покупателей пока не вступил в переговоры.

Чемпионы Франции опасаются ухода Мбаппе в качестве свободного агента в 2024 году. Ранее игрок заявил, что не собирается продлевать контракт с парижанами и намерен покинуть клуб после сезона 2023/24.

«ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в 2017 году, заплатив за него 180 млн евро. В эту же сумму сейчас оценивается рыночная стоимость нападающего. Ранее сообщалось, что клуб хочет получить за игрока около 150 млн евро.