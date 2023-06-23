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19:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси рассказал, как к нему относились фанаты «ПСЖ»

По словам Лионеля, адаптация в Париже далась ему намного сложнее, чем он ожидал.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Аргентинский нападающий Лионель Месси в интервью испанскому изданию As рассказал об адаптации во французском клубе и об отношении к себе болельщиков парижан.

«Я перешел в “ПСЖ”, потому что мне понравился клуб, потому что у меня было достаточно друзей и людей, которых я знал в команде. Мне казалось, что адаптация должна была пройти проще, чем в других командах, в которые я мог бы перейти.

Но правда в том, что адаптация далась труднее, намного сложнее, чем я ожидал. Адаптироваться к новым изменениям было сложно, хоть я и знал людей в команде и поддерживал с ними отношения. Я поздно присоединился к клубу, у меня не было предсезонки. Мне и семье пришлось адаптироваться к новому городу. Это было непросто.

Думаю, что вначале прием со стороны болельщиков был очень хорошим. Однако потом люди относиться ко мне по-другому. Но была и часть болельщиков “ПСЖ”, которые продолжали относиться ко мне так же, как и в начале.

У меня не было намерения создавать конфликт с болельщиками. Но это также случалось с Неймаром и Мбаппе ранее», — сказал Лионель Месси.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 года. В начале июня чемпион мира объявил о переходе в клуб МЛС «Интер Майами».

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