«Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в товарищеском матче

Все мячи в этом матче были забиты до перерыва. На 12-й минуте точным ударом отметился новичок лондонцев Николас Джексон. В добавленное к первому тайму время полузащитник «сорок» Мигель Альмирон откликнулся на передачу Энтони Гордона и сравнял счет.