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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в товарищеском матче

«Челси» и «Ньюкасл» не выявили победителя в товарищеском матче, который прошел в Атланте (1:1).

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Источник: AP 2023

Все мячи в этом матче были забиты до перерыва. На 12-й минуте точным ударом отметился новичок лондонцев Николас Джексон. В добавленное к первому тайму время полузащитник «сорок» Мигель Альмирон откликнулся на передачу Энтони Гордона и сравнял счет.

В рамках американского турне «Челси» сыграет с «Фулхэмом» (30 июля) и дортмундской «Боруссией» (2 августа). «Ньюкасл» 29 июля проведет игру с «Брайтоном».

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 «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в товарищеском матче
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