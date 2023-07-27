«Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в товарищеском матче
«Челси» и «Ньюкасл» не выявили победителя в товарищеском матче, который прошел в Атланте (1:1).
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«Челси» и «Ньюкасл» не выявили победителя в товарищеском матче, который прошел в Атланте (1:1).
Все мячи в этом матче были забиты до перерыва. На 12-й минуте точным ударом отметился новичок лондонцев Николас Джексон. В добавленное к первому тайму время полузащитник «сорок» Мигель Альмирон откликнулся на передачу Энтони Гордона и сравнял счет.
В рамках американского турне «Челси» сыграет с «Фулхэмом» (30 июля) и дортмундской «Боруссией» (2 августа). «Ньюкасл» 29 июля проведет игру с «Брайтоном».