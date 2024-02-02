Немецкий клуб «Шальке» может прекратить свое существование
Один из самых титулованных клубов Германии «Шальке» находится на грани исчезновения из профессионального футбола. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.
Один из самых титулованных клубов Германии «Шальке» находится на грани исчезновения из профессионального футбола. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.
В прошлом сезоне клуб из Гельзенкирхена вылетел во вторую Бундеслигу, где сейчас идет на 15-м месте. Команда по дополнительным показателям опережает «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Ганзу», которые находятся в зоне вылета.
Если по итогам сезона «Шальке» не сохранит прописку во втором по силе немецком дивизионе, то не сможет получить лицензию и потеряет профессиональный статус. Виной тому являются серьезные долги клуба, которые на текущий момент превышают 165 млн евро.
В 2007 году «Шальке» уже находился на грани банкротства, но после подписания спонсорского контракта с российской компанией «Газпром» финансовое положение немецкого клуба выправилось. В феврале 2022 года «Шальке» расторг контракт с «Газпромом», из-за чего у клуба вновь начались финансовые проблемы.
«Шальке» был основан в 1904 году и за свою более чем вековую историю семь раз становился чемпионом Германии. В эпоху «Газпрома» гельзенкирхенцы дважды завоевывали серебряные медали Бундеслиги, выигрывали Кубок и Суперкубок Германии, а также выходили в полуфинал Лиги чемпионов.