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11:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Немецкий клуб «Шальке» может прекратить свое существование

Один из самых титулованных клубов Германии «Шальке» находится на грани исчезновения из профессионального футбола. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

Шальке-04Чемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

В прошлом сезоне клуб из Гельзенкирхена вылетел во вторую Бундеслигу, где сейчас идет на 15-м месте. Команда по дополнительным показателям опережает «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Ганзу», которые находятся в зоне вылета.

Если по итогам сезона «Шальке» не сохранит прописку во втором по силе немецком дивизионе, то не сможет получить лицензию и потеряет профессиональный статус. Виной тому являются серьезные долги клуба, которые на текущий момент превышают 165 млн евро.

В 2007 году «Шальке» уже находился на грани банкротства, но после подписания спонсорского контракта с российской компанией «Газпром» финансовое положение немецкого клуба выправилось. В феврале 2022 года «Шальке» расторг контракт с «Газпромом», из-за чего у клуба вновь начались финансовые проблемы.

«Шальке» был основан в 1904 году и за свою более чем вековую историю семь раз становился чемпионом Германии. В эпоху «Газпрома» гельзенкирхенцы дважды завоевывали серебряные медали Бундеслиги, выигрывали Кубок и Суперкубок Германии, а также выходили в полуфинал Лиги чемпионов.

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