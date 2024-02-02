Немецкий клуб «Шальке» может прекратить свое существование

В прошлом сезоне клуб из Гельзенкирхена вылетел во вторую Бундеслигу, где сейчас идет на 15-м месте. Команда по дополнительным показателям опережает «Айнтрахт» из Брауншвейга и «Ганзу», которые находятся в зоне вылета.

Если по итогам сезона «Шальке» не сохранит прописку во втором по силе немецком дивизионе, то не сможет получить лицензию и потеряет профессиональный статус. Виной тому являются серьезные долги клуба, которые на текущий момент превышают 165 млн евро.

В 2007 году «Шальке» уже находился на грани банкротства, но после подписания спонсорского контракта с российской компанией «Газпром» финансовое положение немецкого клуба выправилось. В феврале 2022 года «Шальке» расторг контракт с «Газпромом», из-за чего у клуба вновь начались финансовые проблемы.