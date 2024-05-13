Диего Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги по набранным очкам

Единственный мяч в этой встрече на 84-й минуте забил полузащитник Родриго де Пауль.

Благодаря этой победе главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне набрал 976-е очко в Ла Лиге, установив новый рекорд турнира. Ранее он принадлежал Луису Арагонесу (973), который большую часть своей тренерской карьеры также провел в «Атлетико».

Стоит отметить, что три очка за победу в Испании присуждают с 1995 года. При этом большая часть тренерской карьеры Арагонеса прошла в эпоху, когда за победу давали два балла.

В пятерку лидеров Ла Лиги по набранным очкам входят главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде (860) и главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини (814).

Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под его руководством «матрасники» провели в Ла Лиге 475 матчей, в которых одержали 290 побед, 106 раз сыграли вничью и потерпели 79 поражений. Вместе с Симеоне «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании (2014, 2021), дважды выигрывал серебряные медали и семь раз — бронзовые.