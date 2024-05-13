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08:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Диего Симеоне стал рекордсменом Ла Лиги по набранным очкам

«Атлетико» дома обыграл «Сельту» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Испании.

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Единственный мяч в этой встрече на 84-й минуте забил полузащитник Родриго де Пауль.

Благодаря этой победе главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне набрал 976-е очко в Ла Лиге, установив новый рекорд турнира. Ранее он принадлежал Луису Арагонесу (973), который большую часть своей тренерской карьеры также провел в «Атлетико».

Стоит отметить, что три очка за победу в Испании присуждают с 1995 года. При этом большая часть тренерской карьеры Арагонеса прошла в эпоху, когда за победу давали два балла.

В пятерку лидеров Ла Лиги по набранным очкам входят главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде (860) и главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини (814).

Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года. Под его руководством «матрасники» провели в Ла Лиге 475 матчей, в которых одержали 290 побед, 106 раз сыграли вничью и потерпели 79 поражений. Вместе с Симеоне «Атлетико» дважды становился чемпионом Испании (2014, 2021), дважды выигрывал серебряные медали и семь раз — бронзовые.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Барселоны» на три очка. Следующий матча команда Диего Симеоне проведет в среду, 15 мая, на выезде против «Хетафе».

Атлетико
1:0
Первый тайм: 0:0
Сельта
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