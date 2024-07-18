«Бордо» может стать банкротом и прекратить существование

По информации источника, один из старейших клубов Франции близок к тому, чтобы подать заявление о банкротстве. Клуб мог быть приобретен американской группой Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», однако переговоры не увенчались успехом.

Чтобы расплатиться с долгами, «Бордо» в кратчайшие сроки нужно найти 40 млн евро. В противном случае жирондинцам предстоит подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба.

В июне 2021 года «Бордо» приобрел люксембургско-испанский предприниматель Жерар Лопес с сомнительной репутацией в мире спорта. Ранее он сделал банкротом бельгийский «Мускрон», оставил с большими долгами «Лилль» и команду Формулы-1 «Рено». Также 52-летнему предпринимателю принадлежит португальская «Боавишта», которая в последнее время испытывает финансовые проблемы.