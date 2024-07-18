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10:10 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бордо» может стать банкротом и прекратить существование

Шестикратный чемпион Франции «Бордо» в ближайшее время может прекратить свое существование. Об этом сообщает Foot Mercato.

БордоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

По информации источника, один из старейших клубов Франции близок к тому, чтобы подать заявление о банкротстве. Клуб мог быть приобретен американской группой Fenway Sports Group, которой принадлежит «Ливерпуль», однако переговоры не увенчались успехом.

Чтобы расплатиться с долгами, «Бордо» в кратчайшие сроки нужно найти 40 млн евро. В противном случае жирондинцам предстоит подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба.

В июне 2021 года «Бордо» приобрел люксембургско-испанский предприниматель Жерар Лопес с сомнительной репутацией в мире спорта. Ранее он сделал банкротом бельгийский «Мускрон», оставил с большими долгами «Лилль» и команду Формулы-1 «Рено». Также 52-летнему предпринимателю принадлежит португальская «Боавишта», которая в последнее время испытывает финансовые проблемы.

«Бордо» был основан в 1881 году. Клуб шесть раз становился чемпионом Франции (1950, 1984, 1985, 1987, 1999, 2009), а также выходил в финал Кубка УЕФА в 1996 году. В сезоне-2021/22 «Бордо» занял последнее место в Лиге 1 и впервые за 31 год покинул элитный дивизион.

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