Стали известны новые подробности секс-скандала с Мбаппе

Как сообщают Le Parisien и RMC Sport, Мбаппе вступил в сексуальную связь, которая, по его мнению, была по обоюдному согласию. Исходя из текстовых сообщений между футболистом и девушкой, которые появились в распоряжении изданий, общение между ними было позитивным.