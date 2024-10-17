Стали известны новые подробности секс-скандала с Мбаппе

Ранее стало известно о начале полицейского расследования по факту жалобы об изнасиловании в отеле в центре Стокгольма, где в этот день ночевал Мбаппе со своими друзьями. По информации журналистки шведского издания Expressen Катрин Кранц, подозреваемым в изнасиловании является именно Мбаппе. Адвокат футболиста Мари-Аликс Кану-Бернар заявила о намерении подать иск за клевету.
Килиан Мбаппе был замечен в шведской столице 11 октября, когда сборная Франции проводила матч Лиги наций против команды Израиля (4:1). Главный тренер национальной команды Дидье Дешам не стал вызывать Мбаппе на октябрьские сборы, чтобы дать ему полностью восстановиться после травмы.
Как сообщают Le Parisien и RMC Sport, Мбаппе вступил в сексуальную связь, которая, по его мнению, была по обоюдному согласию. Исходя из текстовых сообщений между футболистом и девушкой, которые появились в распоряжении изданий, общение между ними было позитивным.
Также, по сообщениям СМИ, в «Реале» считают обвинения в изнасиловании фейком.
Мбаппе уже вернулся в расположение мадридского клуба и начал подготовку к матчу Ла Лиги против «Сельты», который состоится в субботу, 19 октября.