Криштиану Роналду назвал будущих обладателей «Золотого мяча»

«Думаю, что Мбаппе добьется успеха. В клубе хорошая и крепкая структура. У них отличный тренер. Еще есть президент Флорентино Перес, который находится там уже долгое время.. Думаю, что это не будет большой проблемой, учитывая его талант. Он уже доказал это. Мбаппе может стать следующим обладателем “Золотого мяча”, — сказал Криштиану в своем YouTube-канале.