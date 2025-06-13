«ПСЖ», «Реал», «Сити» или «Бавария». Кто выиграет клубный ЧМ

Свершилось. Турнир, о котором так долго мечтали в ФИФА, наконец-то состоится. Формально этот клубный чемпионат мира станет аж 21-м, но подобного ему еще не было. После долгих и мучительных переговоров топ-клубы мира согласились вместо летнего отпуска заработать денег: по 2 млн долларов за каждую победу, а с учетом призовых на всех стадиях победитель турнира пополнит бюджет на сумму до 100 млн. На таких условиях жалующихся на и без того плотный календарь стало поменьше. 32 клуба из всех шести мировых конфедераций собрались в США.
Формат самих соревнований почти идентичен привычной формуле ЧМ среди сборных при 32 участниках (8 групп по четыре команды и далее плей-офф), только матча за 3-е место здесь не предусмотрено. Кто же тут будет фаворитом? Несмотря на новизну мероприятия букмекеры оценили шансы участников. Давайте узнаем, как.
«Реал» Мадрид
Хоть мадридский клуб и остался в 2025 году без трофеев из-за «Барселоны» и поражения от лондонского «Арсенала» в Лиге чемпионов, его шансы завоевать диковинный приз Winline считает максимальными. Хотя надо заметить, что коэффициент довольно высокий. Все-таки неизвестных перед стартом слишком много. Пока трудно сказать, как команда будет выглядеть после ухода Карло Анчелотти под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который вернулся в хорошо знакомый ему Мадрид из Леверкузена.
На групповом этапе «Реалу» предстоит встретиться с саудовским «Аль-Хилялем», мексиканской «Пачукой» и «РБ Зальцбург». Соперники по группе Н выглядит не такими сложными, как у некоторых конкурентов. Видимо, отсутствие сомнений в том, что Мбаппе, Винисиус и компания точно сыграют в плей-офф, и делает «Реал» самым вероятным кандидатом на итоговую победу. Правда, есть одно «но». В случае успешного попадания «Реала» в ⅛ финала его соперником станет команда из группы G. Где сыграет «Манчестер Сити». Так что ремейк февральского противостояния в стыках Лиги чемпионов не исключен.
«ПСЖ»
Всего две недели назад Париж уничтожил в финале Лиги чемпионов миланский «Интер», учинив ему самый крупный разгром в финалах ЛЧ за всю историю. Естественно, коллектив Луиса Энрике многие считают одним из или вообще главным фаворитом клубного ЧМ. Почему Winline ставит «ПСЖ» ниже «Реала», спросите вы? Ответ на поверхности. Чемпионы Франции и победители Лиги чемпионов в США попали в группу В. Первый же соперник очень серьезный: мадридский «Атлетико». Команда Диего Симеоне провела достаточно крепкий сезон, и ее игра никогда не опускается ниже определенного уровня. Правда, что-то похожее две недели назад говорили про «Интер»… К тому же главная звезда парижан Дембеле испытывает проблемы со здоровьем и полностью оправится от травмы к началу плей-офф.
Во втором туре Доннарумма, Хвича и Дуэ сыграют с действующим победителем Кубка Либертадорес, бразильским «Ботафого». В бразильском футболе понятия «межсезонье» вообще не существует. Команды весь год играют официальные матчи и находятся в тонусе. Правда, в чемпионате Бразилии «Ботафого» пока идет на 7-м месте, а еще удивил со знаком минус в конце 2024-го, проиграв на Межконтинентальном кубке ФИФА мексиканской «Пачуке» 0:3. Против «Сиэтл Саундерс» даже на его родном стадионе у «ПСЖ» проблем возникнуть не должно. В ⅛ финала есть вероятность встречи со старым знакомым Лионелем Месси и его «Интер Майами», но уж минимум до четвертьфинала триумфатор Лиги чемпионов доходить обязан.
«Манчестер Сити»
Для команды Пепа Гвардиолы клубный ЧМ — шанс перезагрузиться и забыть о неудачном сезоне. В мае игра команды наконец-то стала устраивать главного тренера несмотря на сенсационную неудачу в финале Кубка Англии с «Кристал Пэлас». На турнире в США можно закрепить прогресс, наиграть новичков и даже поэкспериментировать, поскольку соперниками по первым двум матчам в Группе G станут скромные «Видад» из Марокко и «Аль-Айн» из ОАЭ. В ФИФА придумали замысловатую систему определения состава участников с учетом заслуг за несколько предыдущих сезонов. Так «Аль-Айн» поехал в США как победитель позапрошлой Лиги чемпионов Азии. Хотя в следующем турнире он даже не смог выиграть ни одного матча.
Единственным реальным конкурентом «Сити» в группе является туринский «Ювентус», привыкающий к требованиям нового тренера Игора Тудора, но лишь четвертая команда чемпионата Италии в этом сезона знала времена получше нынешних. Если «Манчестер Сити» займет первое место в такой группе, что очень вероятно, в ⅛ финала, скорее всего, удастся избежать встречи с «Реалом».
«Бавария»
Харри Кейну наверняка понравилось новое для него ощущение с выигранным трофеем в руках, так почему бы не продолжить удачную серию выступлений. Можно еще и набить хорошую личную статистику, ведь открывать турнир мюнхенскому суперклубу предстоит матчем с, пожалуй, слабейшим участником турнира — «Оклендом» из Новой Зеландии. Дальше интереснее: аргентинцы из «Бока Хуниорс» и более знакомая португальская «Бенфика», но в группе С подопечные Венсана Компани явно должны претендовать на первое место.
Далее, возможно, «Баварии» уже не будет так просто, потому что в ⅛ команды из группы C встретятся с коллективами из квартета D. Ожидается, что это будут «Фламенго» и «Челси».
«Челси»
Кажется, чехарда тренеров и многих десятков футболистов, прошедших через состав, для «Челси» позади. Энцо Мареска оказался более удачливым и умелым, чем его предшественники. В АПЛ «синие» заняли четвертое место, что можно считать хорошим результатом с учетом обстоятельств, причем за апрель-май команда практически не проигрывала, завершив сезон волевой, но уверенной победой в финале Лиги конференций над испанским «Бетисом» со счетом 4:1.
На клубном ЧМ «Челси» досталась любопытная и, возможно, не столь простая группа. В первом туре ФК «Лос-Анджелес» (не путать с «Гэлакси»), правда, на относительно нейтральной территории в Атланте, затем главное испытание — встреча с лидером чемпионата Бразилии «Фламенго», а напоследок перед плей-офф игра против чемпиона Туниса «Эсперанса». Лондонцам хорошо бы занять в группе первое место, чтобы не биться в первом же раунде плей-офф с «Баварией», и тогда кто знает, как далеко можно зайти, когда Коул Палмер снова разыгрался.
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