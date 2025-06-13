«ПСЖ», «Реал», «Сити» или «Бавария». Кто выиграет клубный ЧМ

Всего две недели назад Париж уничтожил в финале Лиги чемпионов миланский «Интер», учинив ему самый крупный разгром в финалах ЛЧ за всю историю. Естественно, коллектив Луиса Энрике многие считают одним из или вообще главным фаворитом клубного ЧМ. Почему Winline ставит «ПСЖ» ниже «Реала», спросите вы? Ответ на поверхности. Чемпионы Франции и победители Лиги чемпионов в США попали в группу В. Первый же соперник очень серьезный: мадридский «Атлетико». Команда Диего Симеоне провела достаточно крепкий сезон, и ее игра никогда не опускается ниже определенного уровня. Правда, что-то похожее две недели назад говорили про «Интер»… К тому же главная звезда парижан Дембеле испытывает проблемы со здоровьем и полностью оправится от травмы к началу плей-офф.