«Зенит» — о донате «Барсе» на Нико Уильямса: Можем вернуть деньги?

Сегодня стало известно, что Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2035 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2035 года. Также оно включает в себя увеличение суммы отступных более чем на 50% по сравнению с предыдущим контрактом.