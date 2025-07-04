«Зенит» — о донате «Барсе» на Нико Уильямса: Можем вернуть деньги?

Ранее «Зенит» сделал пожертвование в социальной сети TikTok, чтобы каталонский клуб смог приобрести 22-летнего Нико Уильямса. Пожертвование составило 1000 монет — чуть больше €10. Фанаты «Барсы», которой нужно было «собрать» €58 млн на нападающего «Атлетика», оценили жест от «Зенита»: в ответ клубу РПЛ начали слать платные подарки «на трансфер Мбаппе». В итоге «Зенит» «заработал» больше, чем задонатил «Барсе».
Сегодня стало известно, что Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао до 2035 года. Новое соглашение рассчитано до лета 2035 года. Также оно включает в себя увеличение суммы отступных более чем на 50% по сравнению с предыдущим контрактом.
«Зенит» отреагировал на новость о продлении контракта с Уильямсом в соцсетях.
«Можем ли мы вернуть свои деньги?» — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых, которое адресовано «Барселоне».
Нико Уильямс является воспитанником «Атлетика», за первую команду которого выступает с 2021 года. За четыре года он провел за басков 167 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 30 голевых передач. В 2024 году Уильямс помог «Атлетику» выиграть Кубок Испании.