Во Франции надеются, что Мбаппе сыграет на Олимпиаде

«Флорентино Перес был в Елисейском дворце в рамках мероприятия ФИФА и дал дипломатичный ответ, что все открыто, мы придерживались этого ответа.



Мы знаем, что Олимпиада очень важна для Франции и французского футбола. Цель состоит в том, чтобы собрать лучшую возможную команду, когда придет время», — приводит слова Диалло L'Equipe.

Ранее в СМИ сообщили, что «Реал» рассчитывает на 25-летнего нападающего в августе и не отпустит его на Олимпиаду. Также футболист в интервью RMC Sport заявил, что решение о его участии в Олимпийских играх никак не зависит от него.

3 июня мадридский «Реал» официально объявил о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе, который покинул «ПСЖ» в качестве свободного агента. Француз получит подписной бонус в размере 100 млн евро, а его годовая зарплата после уплаты налогов составит 15 млн евро. В мадридском клубе Мбаппе будет выступать под девятым номером.